Jeřábek: Průkopník jsem být nechtěl, ale cítím podporu od dalších hráčů

„Jsem rád, že to mám vyřešené a že můžu být součástí klubu jako Jablonec. Doufám, že minuty budou naskakovat,“ řekl po té první, kterou za svého nového zaměstnavatele odkopal na hřišti Ostravy při pondělní ligové remíze 1:1.

Nezapochyboval jste, zda jste hráčem Jablonce legálně?

Já věřím, že všechno proběhlo legálně. Myslím si, že už se můžu soustředit na budoucnost.

Teplice: Do béčka šel Jeřábek kvůli výkonnosti prohlášení klubu Hráči bylo opakovaně nabízeno prodloužení smlouvy, nikdy však vůči němu nebyl vytvářen jakýkoliv nátlak. Ke konkrétnímu jednání nikdy nedošlo, hráčův agent naši nabídku bez protinávrhu odmítl. Fakt, že hráč odmítl podepsat smlouvu, i přes jeho původní tvrzení, že se k jednání vrátí pro případ, že by mu nebylo nabídnuto angažmá v zahraničí, plně akceptujeme. Jako zcela nepravdivé a zavádějící však odmítáme tvrzení, že byl přeřazen do B-týmu pouze jako „jakýsi“ sankční důsledek právě toho, že odmítl prodloužit smlouvu. Při utkání 1. FC Slovácko – FK Teplice 21. září utrpěl hráč zranění, pro které nebyl zdravotně způsobilý odehrát celou řadu utkání v dresu A-týmu. Pro zranění musel vynechat také tři poslední ligové zápasy podzimní části sezony. Pro nedostatečnou tréninkovou přípravu v důsledku předchozího zranění, spojenou se zhoršením výkonnosti, klub nemohl a nemůže aktivně nasazovat hráče do utkání a tréninkového režimu A-týmu. Klub se v kontextu vývoje celé situace rozhodl ve svém A-týmu dát přednost hráčům, kteří jsou nejen zdravotně způsobilí k výkonu takové činnosti, ale především chtějí v našem klubu nadále působit. Zcela popíráme jakoukoliv účelovost v rozhodnutí o přeřazení hráče do B-týmu. Ani ze smlouvy uzavřené s hráčem, ani z předpisů FIFA a FAČR nevyplývá jakákoliv povinnost klubu nasazovat hráče výhradně v utkáních či v tréninkovém režimu A-týmu FK Teplice. Nasazování hráčů v jednotlivých týmech klubu a v soutěžích těchto týmů je výhradně v rozhodovací pravomoci klubu. Přeřazením hráče do teplického B-týmu nedocházelo ke zhoršení postavení hráče, nadále mu byla vyplácena odměna dle smlouvy v plné výši a jsou mu poskytovány shodné podmínky pro trénink jako dříve včetně přístupu k lékařům

Svůj postup ale budete muset obhájit u sboru rozhodců, na který se chtějí Teplice obrátit.

To už jde mimo mě, koncentruji se na fotbal, o tohle se budou starat jiní lidi než já.

Přeřazení do béčka kvůli neprodloužení smlouvy je podle nových řádů důvodem k výpovědi. Chcete vaším případem, pokud vám dá sbor rozhodců za pravdu, ukázat cestu dalším fotbalistům?

Zrovna v tomhle ohledu jsem nechtěl být nikdy průkopníkem a někomu ukazovat cestu. (úsměv) Ale na druhou stranu mě hodně zpráv z fotbalového prostředí potěšilo a vnímám i podporu od dalších hráčů.

S jakými pocity jste v zimě opouštěl Teplice?

S rozporuplnými. Představoval jsem si to jinak. Strávil jsem tam čtyři roky, to nejde jen tak vzít, zahodit a vymazat. Na Teplice budu vzpomínat v dobrém, přece jen jsem se tam prosadil a konečně jsem se vypracoval v klíčového hráče mužstva.

Jak vnímáte svoji kauzu?

Nebyla to pro mě příjemná situace, protože najednou řešíte úplně jiné věci. Doteď jsem byl na hřišti a staral se jen o výsledky, o tréninky a zápasy. Najednou jsem se ocitl v situaci, která pro mě byla úplně nová. Je to zkušenost, ale radši bych byl, kdyby to proběhlo normálně a v pohodě.

Teplice namítají, že vás do béčka přeřadily kvůli výkonnosti, vy tvrdíte opak. A to bude i jádrem sporu u sboru rozhodců. Přesvědčíte je?

Já vím, jak to je. Dlouho bylo signalizované, že do béčka půjdu z důvodu neprodloužení smlouvy. Za mě je to jasné. Kdybych kontrakt prodloužil, tak podle toho, co bylo uváděno, bych hrál dál za áčko. Navíc si myslím, že kdybych neměl výkonnost, nestal bych se hráčem českého prvoligového klubu, který hraje o poháry. Jablonec by o mě prostě neměl zájem. To je podle mě neprůstřelný argument.

Na sociálních sítích jste napsal, že byste smlouvu dokončil profesionálně. Vážně by vás neovlivnilo, že od léta budete jinde?

Já jsem profesionál a jsem za to placený. Hrát ligu je pro mě pořád obrovská čest, snil jsem o tom. A nevím, proč bych měl polevit v nasazení. Hrajete o peníze, o body, o svoje jméno, které X let budujete. Tohle je důvod, proč bych na hřiště chodil.

A co argument, že si na váš post bude klub připravovat jiné hráče?

To by smysl dávalo. Kdybych zůstal v A-týmu, pochopil bych to. Spousta hráčů takhle smlouvu v Teplicích dojela. Až já ne. Jinak jsem tam neměl osobní konflikt, chovali jsme se fér, žádná zášť. Samotného mě to překvapilo. Ale už je to minulost, koukám dopředu.

Říkal jste, že půjdete jen do ciziny nebo do top trojky Sparta, Slavia, Plzeň, jinak prodloužíte smlouvu. Nakonec jste zakotvil v Jablonci. Není v tom rozpor?

Každý chce jít do těchhle tří českých klubů, ale nabídka Jablonce byla tak zajímavá, že nešla odmítnout. A teď zrovna v top trojce je. Je to ambicióznější klub, který zase může hrát Evropu. A nám se to v Teplicích za dobu, co jsem tam byl, nepodařilo. Jen jednou jsme o ty příčky bojovali. Pro mě je to posun.

Jaká je v Jablonci konkurence na pozicích stopera?

Větší v Teplicích. Jsou tu hráči ze Sparty, Slavie, kluci, co něčím prošli.

A jaké plány má s vámi jablonecký trenér Petr Rada?

Myslím, že časem prostor dostanu. Je pro mě těžké přijít do rozjeté sezony a po 1. kole. Klukům se daří, zatím do toho není potřeba sahat. Budu makat na tréninku, čekat, budu trpělivý. A až přijde šance, tak se chci ukázat. Jsem připravený!

Obránce Jan Krob přišel z Teplic pouze půlrok před vámi, jak vás v klubu uvítal?

Samozřejmě v Jablonci je moje pravá ruka, všechno mi ukazuje, seznamuje mě s klubem, s prostředím. Jsem rád, že tady mám někoho, s kým jsem působil a na koho se můžu obrátit.

Co osobně od angažmá čekáte?

Ambice. Jablonec hraje nahoře a já věřím, že se mi v jeho dresu podaří nabrat evropské zkušenosti.

A budete přát i Teplicím?

Samozřejmě. První zápasy klukům úplně nevyšly, musí se co nejrychleji chytit, aby se na ně kluby zespodu nedotáhly. Zatím bodový polštář měli, ale jestli by takhle pokračovali, nebylo by to dobré. Přeju jim, ať to v klidu zvládnou, mám tam kamarády, bývalé spoluhráče, i fanoušci si to zaslouží. Teplice jsou klub, který má tradici, neměl by se patlat dole.