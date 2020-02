Jeřábek napodobil Kroba. Podal v Teplicích výpověď a šel do Jablonce

Fotbal

Zvětšit fotografii Plzeňský útočník Marek Bakoš (vlevo) a teplický stoper Michal Jeřábek ve vzdušném souboji. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 7:47

Koho přeřadí fotbalové Teplice z ligového áčka do béčka, skončí v Jablonci, platí v současnosti. Po Janu Krobovi, který to udělal v létě, nabral stejný kurz i další obránce Michal Jeřábek. Podepsal smlouvu až do léta 2022.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost

„Je to pro mě velký krok vpřed,“ svěřil se Jeřábek pro web jabloneckého ligisty. „V tak velkém klubu jsem ještě nepůsobil. Má ty nejvyšší ambice a každoročně útočí na evropské poháry. V posledních letech se to Jablonci úspěšně daří.“

Teplice opouští po čtyřech letech a ne v nejlepším. Nechtěl prodloužit smlouvu a skláři ho přeřadili do rezervy. Jeřábek podal výpověď, což směrnice v tomhle případě nově povolují. „Těším se, až budeme spolu s Krobíkem zase hrát. Oba jsme byli v Teplicích a něco jsme tam spolu odkopali. Je to nesmírně kvalitní fotbalista,“ těší se 26letý zadák na oživení spolupráce.