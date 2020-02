Z Teplic do Jablonce legálně? Kauzu Jeřábek posoudí sbor rozhodců

Fotbal

Dalších 13 fotografií v galerii Do nefotbalové pozice se při vzájemném souboji dostali olomoucký Martin Nešpor (v červeném) a Michal Jeřábek z Teplic. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 13:05

Kauza Michala Jeřábka jen tak neutichne. Obránce podal v Teplicích výpověď, fotbalová asociace jeho profesionální smlouvu zrušila a on přestoupil do Jablonce. Prvoligoví skláři se chtějí bránit. „Určitě to takhle nechci nechat,“ prohlásil ve čtvrtek Petr Hynek, ředitel fotbalových Teplic.

Jeřábka, který nechtěl se žlutomodrými prodloužit v létě končící kontrakt, vedení klubu poslalo do třetiligového B-týmu. S oficiálním vysvětlením, že po zranění neměl výkonnost pro ligový kádr. Teplice si myslí, že na to měly nárok, Jeřábkův názor je opačný. Jeřábek napodobil Kroba. Podal v Teplicích výpověď a šel do Jablonce V nových předpisech je přeřazení do béčka kvůli neprodloužení smlouvy důvodem k výpovědi, což stoper udělal. Asociace jeho kontrakt zrušila a do Jablonce před pár dny přišel jako volný hráč. Podle Jana Lega, vedoucího legislativně právního oddělení asociace, má hráč právo jednostranně ukončit smlouvu. Sekretariát pak musí profesionální kontrakt vyřadit z evidence. „Sekretariát nemůže posuzovat oprávněnost, nebo neoprávněnost tohoto postupu, plní roli evidenční,“ napsal Lego pro MF DNES. „Hráč následně přestoupil v souladu s přestupním řádem do dalšího klubu.“ Jediný orgánem asociace, který může hodnotit (ne)oprávněnost Jeřábkova postupu, je podle stanov Sbor rozhodců FAČR. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Je potřeba si uvědomit, že účinnost profesionální smlouvy zanikla okamžikem, kdy klubu bylo ze strany hráče doručeno její jednostranné ukončení, a to i za předpokladu, že tak bylo učiněno v rozporu s příslušnými ustanoveními Přestupního řádu FAČR,“ poznamenal Lego s tím, že takto postupuje jak FIFA, tak i Mezinárodní sportovní arbitráž. „Hráč Michal Jeřábek může za Fotbalový Klub Jablonec, a. s. nastoupit, neboť je hráčem s řádně registrovanou ligovou profesionální smlouvou.“ Hynek plánuje: „Stanovisko asociace musí posoudit naši právníci, ale nabízí se, že se obrátíme na sbor rozhodců. Uděláme to určitě.“ Prokáže-li rozhodčí řízení, že Jeřábek podal výpověď neoprávněně, bude muset nahradit Teplicím újmu, kterou jim způsobil. „A současně se vystavuje riziku potrestání ze strany Etické komise FAČR,“ píše Lego, „pro možné naplnění skutkové podstaty disciplinárního přečinu porušení Přestupního řádu dle ustanovení paragrafu 69a odstavec 1 písmeno c) Disciplinárního řádu FAČR.“ Hráč může být potrestán pokutou do milionu korun, fotbalově prospěšnou činností nebo i zákazem činnosti až na šest měsíců.