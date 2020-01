Jeřábek v teplickém béčku? Nemůžu ho prosit, ať nosí náš dres, říká kouč

„Není za tím nic špatného, je to úplně normální tah,“ tvrdil teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek na včerejším startu zimní přípravy. „Jestli mi řekne, že tady nebude pokračovat, že by to chtěl zkusit jinde, respektuji to. Ale já koukám dál, jsem oddaný klubu a chci, aby to bylo nejlepší pro Teplice. Proto dostanou šanci fotbalisté, kteří tady buď jsou, anebo přijdou.“

Navrátilce Horu láká Riga Fotbalista Jakub Hora ve fotbalových Teplicích po návratu ze Slavie nezůstane. V pondělí se sice hlásil na startu zimní přípravy na Stínadlech, dolaďuje se ovšem jeho hostování s opcí na přestup v lotyšské mistrovské Rize. „Jsme téměř domluvení, ale dokud není podepsáno, nic není hotové. Věřím, že v nejbližších hodinách a dnech to dořešíme,“ uvedl sportovní ředitel sklářů Štěpán Vachoušek. A trenér Stanislav Hejkal jej doplnil: „Kuba má přání do Rigy odejít, nebudeme mu dělat problémy, ale musí to být ekonomicky výhodné pro klub. Pokud mu to nevyjde, budeme s ním počítat jako s hráčem FK Teplice.“ Nejlepšího střelce sklářů minulé sezony s 11 góly si během podzimu zapůjčila Slavia, ale opci na něj neuplatnila a vrátila ho na Stínadla. Z podzimního kádru na startu přípravy chyběli Jindráček (má povolení připravovat se s Příbramí), Hasil (testuje ho Sokolov) a Royo s Jeřábkem (přeřazeni do béčka). Naopak do Teplic na testy dorazil australský brankář Jasmin Keranović, který má zkušenosti z anglického West Bromwich Albion. S týmem se bude zatím připravovat do odletu na kyperské soustředění, před ním se rozhodne, zda ho skláři angažují. Další nováčci by měli dorazit nejspíš ještě v tomto týdnu. „Jeden hráč by měl přijít snad už ve středu na hostování, druhý je český hráč, který se vrací ze zahraničí. Doufáme, že nejpozději před odletem na Kypr to doladíme,“ věří Hejkal. „Stačí mi dvě posily do základu, protože velká obměna kádru přišla v létě. A na zkoušení už teď není čas,“ tvrdí kouč. Přeje si získat středového hráče na pozici číslo 6 a stopera. „Na podzim jsme překvapili ligu tříobráncovým systémem, ale pak nás soupeři přečetli a my potřebujeme zase něco změnit. Mít dva zažité herní modely, abychom je mohli měnit i během utkání. A na to potřebujeme dalšího stopera.“ Na kraj měly Teplice vyhlédnutého slávistu Zeleného, ten ale nakonec odjel s mistrovským týmem na soustředění. A pokud by se neprosadil v nabité Slavii, upřednostnil by zahraniční angažmá. „Zpátky do hry chceme zapracovat Pavla Moulise, který z toho v tom tříobráncovém systému trošku vypadl. Má nadstandardní levou nohu, dokáže dát gólovou přihrávku i branku. Na konci podzimu se také velmi dobře jevil Radosta na křídle, i on dostane prostor.“

Během čtyř let v Teplicích se Jeřábek, 191 centimetrů vysoký obránce, vypracoval v oporu a stabilní článek základní sestavy. V nejvyšší soutěži odkopal během sedmi sezon za Duklu a skláře 127 zápasů, vstřelil pět gólů. Ve 26 letech cítí, že je čas udělat posun v kariéře.

„Neodcházím z donucení ani kvůli penězům. Mám i jiné hodnoty a cítím, že mě další angažmá může něco naučit. Jsem otevřený novým příležitostem, ale na nic netlačím,“ napsal Jeřábek na Twitter.

V létě bude volný zadarmo, v zimě ho ještě Teplice můžou aspoň trochu zpeněžit. „Rozhodnutí Teplic respektuji, v lize jsem tam odehrál stabilně čtyři sezony a bylo mi v nich dobře,“ uvedl Jeřábek, ale v celkovém pohledu prý praxi přeřazování do B-týmů nechápe: „Obecně mě mrzí vnímání - neprodlouží, tak se nehodí. Nechce u nás hrát, není motivace, asi by vypouštěl. Tak žádný normální profík sportovec nepřemýšlí. Třeba hokejisté hrají play off proti týmům, o kterých vědí, že tam za rok budou hrát, a nikdo to neřeší.“

Kouč Hejkal vysvětluje svůj pohled: „Já si přál, aby nám Jeřábek prodloužil smlouvu. Nicméně on mi řekl, že už za Teplice hrát nechce. A já nemůžu jako trenér prosit hráče, aby nosil žlutomodrý dres. Takže jsem do sestavy začal zařazovat hráče, kteří si toho dresu váží, viz Knapík.“

Podle Vachouška ještě klub žádné jednání o přestupu Jeřábka nevede. „Od léta jsme se mu snažili nabídnout novou smlouvu, on mi řekl, že by chtěl zkusit něco jiného. Já odpověděl, že to je v pořádku, že každý hráč na to má právo. Ale ať počítá s tím, pokud mu manažer nic nesežene, začne v B-týmu,“ líčí ředitel Vachoušek. „Já mu to říkal tři měsíce dopředu, zatím nic nemá, nabídky na něj nejsou. Chci to vyřešit co nejdřív. Má podepsanou smlouvu, budeme ho platit, jak máme, ale nepočítám s ním.“