Dal výpověď ze smlouvy, teď musí Portugalec zaplatit půl miliardy

Na případu Leaoa lze ukázat, jak riskantní je jednostranně výpověď profesionální smlouvu, což v minulých týdnech učinili například Michal Jeřábek v Teplicích a Martin Hašek ve Spartě.

Jeřábkův důvod byl, že ho klub vyřadil z kádru a přesunul do béčka, protože půl roku před vypršením kontraktu nechtěl podepsat novou smlouvu.

Hašek nejdřív svévolně neodletěl na soustředění do Španělska, Sparta ho za porušení smlouvy přeřadila do béčka.

On ji po pár týdnech napsal dopis, aby ho do určitého data vzali zpátky do áčka. Když nebylo po jeho, dal výpověď.

Oba případy bude řešit Sbor rozhodců fotbalové asociace.

To mládežnický portugalský reprezentant Leao vypověděl Sportingu smlouvu v červnu 2018 krátce poté, co se mužstvo stalo terčem útoku nespokojených radikálních fanoušků. Vyzbrojeni tyčemi a opasky je napadli v tréninkovém centru.

Leao po podání výpovědi následně jako volný hráč podepsal smlouvu v Lille a loni v létě za 35 milionů eur přestoupil do AC Milán.

Sporting se cítil odchodem svého odchovance a jeho následným přestupem okraden a obrátil na Mezinárodní světovou federaci FIFA s požadavkem na náhradu škody ve výši 45 milionů eur.

FIFA tento nárok zamítla, ale Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) v Lausanne klubu přiřkl částku 16,5 milionu eur, odpovídající hráčově ceně na trhu.