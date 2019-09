Rabušic zasloužil od budějovického kouče pochvalu, Delarge se nevracel

Michael Rabušic už naskočil do dvou zápasů jako střídající hráč a vždy z toho byl gól. Jak proti Zlínu, tak v Ostravě. V duelu s Plzní mohl být za krále.

Stačilo, kdyby ve 12. minutě při svém postupu na brankáře Hrušku z pravé strany řešil situaci jinak.

„V hlavě se mi honila spousta zakončení. Nahoru, na zadní tyč, na první tyč, mezi nohy. Nakonec jsem vybral tu poslední a nebylo to dobré řešení. Beru to na sebe, je to moje chyba. O pár minut později jsem zakončoval ještě z těžšího úhlu, tam nebylo moc prostoru,“ popisoval své dva souboje se zkušeným gólmanem, který z obou vyšel jako vítěz a míč vždy vyrazil.

Jinak ale zanechal v duelu dobrý dojem. Překvapil pohybem. Ve střetech s ostřílenými beky nezaostával a do dalších duelů by mohl být výrazným přínosem v sestavě kouče Davida Horejše.

Koneckonců to viděl i sám trenér. „Odvedl velice dobrý výkon. Podržel balon, napadal vysoko, chyběl tomu jen ten gól. Takhle nějak bychom si představovali, že by útočníci měli hrát,“ dodal David Horejš.

To se však nedá říct o křídelníku Dzonu Delargeovi. Devětadvacetiletý konžský fotbalista poprvé nastoupil v základní sestavě, ale odehrál jen 45 minut. Pak ho trenéři stáhli.

Nezaujal ani hrou dopředu, a už vůbec ne dozadu, kde se vracel málo a plzeňští přes něj mohli vést několik nebezpečných akcí.

„Měli jsme výhrady. Věděli jsme, že to bude 50 na 50, a risk nám bohužel nevyšel. Je sice silný v presinku, ale směrem dozadu měl problémy a souboje s Limberským nezvládal. Ale měl to těžké. Je tu s námi jen pár dní. Navíc jsme moc na výběr vzhledem k absencím hráčů neměli,“ dodal Horejš s tím, že určitě šanci ještě dostane a neodepisuje ho.

Tu si určitě vybojoval i Matěj Helešic. Loňský stabilní levý bek v první lize za Dynamo od začátku ještě nenastoupil, což se mu nelíbilo. V minulém týdnu si v rozhovoru pro Deník postěžoval, že by chtěl hrát víc.

Možnost měl hned v duelu proti Plzni a chytl ji. I když Jihočeši prohráli 0:3, výkon levého krajního beka patřil k těm lepším, které mohli diváci na Střeleckém ostrově vidět. Byl hodně aktivní. Nabízel se. Bránil i útočil.

Matěj Helešic (vlevo) z Českých Budějovic nahání královéhradeckého Ladislava Martana.

V 60. minutě pěkně zakombinoval ve středu hřiště a dělovkou z dvaceti metrů se snažil zaskočit gólmana Hrušku, který ale jeho pokus vyrazil. O deset minut později měl další příležitost. Jeho centr málem zapadl až pod břevno plzeňské branky.

„Byl jsem s jeho výkonem i přístupem spokojen,“ ocenil výkon hráče i David Horejš. Podle trenéra vnesl Helešic do sestavy prvky, které trenéři u krajních beků požadují a které se v poslední době ze hry vytrácely. „Měl hodně sprintových náběhů. Lítal od vápna k vápnu. To tam předtím moc nebylo. Takže jsme udělali změnu a Matěj si o místo řekl,“ hodnotil duel David Horejš.

Ten nemohl pro duel s Plzní využít plzeňského Ubonga Ekpaie a tři fotbalisty, kteří měli stopku za karty. Už v příštím zápase v Liberci bude mít více možností, jak poskládat co nejsilnější sestavu. A zkouškou na ligu bude už středeční pohárové střetnutí Dynama na hřišti Loko Vltavín, které začne v 16 hodin.