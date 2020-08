Útočník Rabušic je zpátky v Liberci. Dostane U Nisy třetí šanci?

Hned v prvním zápase proti druholigové Chrudimi se důrazný forvard střelecky prosadil a pomohl týmu, který v létě prochází obrovskými hráčskými změnami, k výhře 2:1.



„Už delší dobu jsem byl v kontaktu s trenérem Hoftychem i sportovním ředitelem Koukalem a domluvili jsme se, že v Liberci začnu přípravu a uvidíme, jak na tom budu a jestli si šanci zasloužím,“ řekl třicetiletý fotbalista v rozhovoru pro klubový web.

„Měl jsem dost natrénováno a liberecké dávky se zatím dají vydržet. Už mi není dvacet, ale myslím si, že kondičně jsem na tom dobře.“

V lize má jihlavský odchovanec na kontě 38 gólů. Většinu z nich nastřílel při svém prvním působení v Liberci, kam zamířil z Brna v létě 2011 a strávil tu dva a půl roku. Ze Slovanu vystřelil do Hellasu Verona, za který nastoupil ke čtyřem zápasům v Serii A. Většinu času v Itálii však strávil na hostováních v druholigových klubech Perugii a Crotone a v létě 2015 se vrátil na rok do Liberce, kde už však tolik nezářil.

Jeho dalšími štacemi byla Jihlava a maďarský Haladás, odkud vloni v létě přestoupil do Českých Budějovic. Tam začal nadějně, v úvodních dvou zápasech coby střídající hráč vstřelil dva góly, jenže pak si - paradoxně v zápase v Liberci - poranil koleno a po vyléčení už se do sestavy trvaleji neprobojoval.

Po skončení smlouvy na jihu Čech se teď pokouší už o svůj druhý návrat pod Ještěd a hlásí: jsem stoprocentně zdravý. „Moje zranění měla úrazový charakter. V Maďarsku jsem měl naštíplou holeň, poté jsem si přetrhl postranní vaz, musel jsem ho naposilovat, ale teď už jsem v pořádku a nic mě nebolí,“ říká Rabušic.

Hned v úvodním přípravném zápase Liberce proti Chrudimi se střelecky prosadil, když dostal míč z křídla a v souboji s obráncem přehodil padajícího brankáře druholigového týmu. Věřil, že i tím přesvědčí liberecký klub, aby ho znovu angažoval.

„Byl to první zápas po prvním týdnu přípravy, kdy jsme toho dost naběhali. Souhra nebyla jednoduchá, ale vyhrálo se, a to je důležité i pro hlavu,“ konstatoval.

Michael Rabušic (vpravo) v době, kdy hrál za maďarský tým Szombathely Haladás.

Liberec zatím neřekl definitivní slovo, zda Rabušicovi nabídne smlouvu. Pokud by se tak stalo, byl by ve třiceti letech nejstarším hráčem v liberecké kabině. „Doufám, že se příchod do Liberce povede, budu tady strašně rád, protože jsem Liberečák a mám to tady rád.“



Příští týden by se Slovanem rád jel na soustředění do Rakouska, které vyvrcholí v sobotu 15. srpna generálkou s Rapidem Vídeň. „V týmu je hodně nových hráčů a v Rakousku bude příležitost si spolu trochu sednout a popovídat si, abychom se ještě víc poznali,“ plánuje.

Do Liberce ho láká i fakt, že se tým bude v předkolech prát o postup do základní skupiny Evropské ligy. „Motivace to je velká, ale nesmíme mít hlavu upjatou jen k poháru. Velice důležité bude chytit start ligy, ztráta se pak těžko dohání,“ uvědomuje si jeden ze strůjců posledního ze tří libereckých titulů.