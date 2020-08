Prohra proti Přepeřím a čekání na další posily. Liberec skládá nový tým

„Oba zápasy měly z naší strany spoustu nedostatků. Nastoupila v nich řada hráčů, kteří spolu nikdy nehráli, a bylo to vidět,“ řekl kouč Hoftych.

„Chtěli jsme, aby hráči šli do fyzického zatížení. Věděli jsme, že to bude náročné, protože jsme jich měli k dispozici míň, než jsme očekávali, a proto jsme použili kluky z béčka a mladé hráče. Všichni to ale odmakali v rámci svých možností a kondice.“

Vítězný gól do sítě Chrudimi vstřelil záložník Jakub Pešek, který byl spolu s obráncem Tarasem Kačarabou v tomto utkání jediným členem základní sestavy týmu z minulé sezony, v níž Slovan vybojoval účast v předkole Evropské ligy.

O první libereckou trefu proti Chrudimi se postaral útočník Michael Rabušic. Třicetiletý hráč, který získal v roce 2012 s Libercem titul, se po konci angažmá v Českých Budějovicích pokouší o svůj už druhý návrat k Nise.

„Bylo to těžké, v týdnu jsme toho dost naběhali, a tak taháme nohy a souhra nebyla jednoduchá. Jsem v Liberci na zkoušku, ale vyhrálo se a to je důležité i pro hlavu, přidá to energii do další práce,“ řekl Rabušic.

V sobotním dvojzápasu se v dresu Liberce představili i další testovaní hráči – devatenáctiletí mladíci Lukáš Csáno z Trnavy a Černohorec Nikola Gluščevič z mládežnických celků FC Sevilla.



Zahrály si i dvě posily ze Slavie, které budou U Nisy v rámci letních přesunů mezi oběma kluby nově hostovat: obránce Daniel Kosek a Jakub Jugas. Třetí slávista útočník Jan Matoušek ze sestavy na poslední chvíli vypadl.

Pro stopera Jugase skončil zápas s Přepeřemi hrajícími ČFL předčasně, musel odstoupit kvůli zranění. „Někdo mu v souboji přilehl koleno, se kterým laboroval v závěru sezony. Ze hřiště odešel po svých, tak snad to bude v pořádku,“ doufal trenér Hoftych.

Liberec se na troskách loňského úspěšného kádru snaží vybudovat nový tým a v nejbližších dnech očekává další hráčské příchody. „Počítáme s dalším posilováním kádru. Myslím si, že k tomu dojde už v pondělí,“ řekl Pavel Hoftych.

V tomto týdnu čeká liberecký tým druhý týden přípravy v domácím prostředí, který si zpestří dvěma zápasy. Ve středu změří síly se Žižkovem, v sobotu nastoupí v Mladé Boleslavi.