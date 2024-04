„V současnosti bychom měli o Kantovi hovořit ze dvou důvodů. Filozof by měl být živým partnerem, jeho myšlenky je nutné posuzovat, přehodnocovat, polemizovat s ním, interpretovat jej v duchu doby. Takový dialog s filozofem a jeho filozofií vytváří opravdové myšlení, a tedy je formou nejvyššího respektu k němu. Druhým důvodem je to, že Kant je pro nás naší ruskou kořistí, jako vše, co vidíte v Kaliningradské oblasti,“ řekl gubernátor Anton Alichanov podle ruské agentury Interfax.

Kantovo dílo podle gubernátora vyžaduje „rozsáhlou revizi“, nutné je „přehodnocení celého kantovského dědictví“, a to z hlediska „úkolů, které stoji před našimi dějinami, před naším myšlením“.

Rusko se podle Alichanova nachází „uprostřed nejsilnější kognitivní války“, ve které se nepřítel „pokouší krýt kantovským dědictvím“.

Jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů Kant se narodil 22. dubna 1724 v tehdejším pruském Královci. „Dvě věci naplňují mysl obdivem a úctou: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně,“ napsal tvůrce takzvaného kritického čili transcendentálního idealismu, který významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filozofy 19. století a novější filozofii vůbec.

Zemřel 12. února 1804 v Královci, nynějším ruském Kaliningradu. Ve městě při ústí řeky Pregoly do Baltského moře a v jeho blízkém okolí strávil Kant celý život.

Portál Meduza připomněl, že letos v únoru gubernátor Anton Alichanov hovořil o Kantovi jako o „jednom z duchovních otců Západu“ s „téměř přímým vztahem ke globálnímu chaosu“, jakož i „přímým vztahem k válečnému konfliktu na Ukrajině“.