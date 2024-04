Válka na Ukrajině určí nový světový řád, píše Kreml v tajném dokumentu

„Výsledek bojů na Ukrajině do značné míry určí kontury budoucího světového řádu.“ Uvádí to utajovaný dodatek ruského ministerstva zahraničí k dříve oficiálně zveřejněné Koncepci zahraniční politiky, k němuž se dostal americký deník The Washington Post. Rusko v něm vyzývá k „útočné informační kampani“ a dalším krokům proti Západu v čele se Spojenými státy.