Koleno drží, oddechl si Rabušic a vyhlíží v Budějovicích návrat

Původně se mluvilo o konci celé sezony, urostlý forvard už se ale zapojil s týmem do zimní přípravy. „To byl jen nějaký komunikační šum. Od začátku jsem věděl, že se chci zapojit už od začátku ledna,“ usměje se 30letý útočník.



Rabušic měl v novém angažmá výborný nástup. Dvakrát jako střídající hráč skóroval v zápasech se Zlínem a v Ostravě, pak odehrál slušný duel s Plzní, ale po deseti minutách utkání v Liberci bylo hotovo.

„Bylo to jako na houpačce. Sice jsem kvůli zranění přišel o zbytek podzimu, ale nakonec to i celkem dobře dopadlo. Poranil jsem si jen postranní vaz v koleni a vyhnul se operaci. Rekonvalescence běží podle plánu, takže věřím, že jaro odehraji celé,“ doufá bývalý český reprezentant.

Po vážném zranění se Michael Rabušic vrací do plné zátěže postupně. „Běhal jsem celý prosinec. Postupně začnu s míčem a věřím, že se co nejdříve přidám k mužstvu do stoprocentního tréninku,“ tvrdí útočník, který týdny bez fotbalu snášel špatně.

„Pro každého je těžké sledovat svůj tým z tribuny. Ale byl jsem v kabině každý den a žil jsem s kluky celý zbytek podzimu. Vnímal jsem pozitivní atmosféru, která si myslím, že pomáhala i mně při návratu,“ dodává forvard, jenž v kariéře působil v Itálii či v Maďarsku. V Česku toho nejvíce odehrál ve Slovanu Liberec, ale góly střílel i za Brno a Jihlavu.

Jihočeši ve druhé polovině podzimu váleli, sestava se ustálila. O to víc bude mít Rabušic těžší návrat v konkurenci Davida Ledeckého, Ivana Schranze či Iva Táborského. „Počkáme, jak se komu povede zimní příprava. Musím co nejdříve nahnat ztracenou kondici. Pak se uvidí, kdo bude nejlepší. Já se budu snažit, abych se do sestavy dostal,“ tvrdí.

Rodák z Náměště nad Oslavou na Vysočině chce využít úspěšného podzimu k co nejlepšímu celkovému výsledku.

„Když už jsme se do takové pozice dostali, tak proč nezkusit skupinu o titul. Můžeme hrát v klidu. Když se nám povede začátek jara, můžeme se do elitní šestky dostat,“ říká odvážně.

Na Rabušicův návrat se těší i trenér David Horejš. „Věřím, že naváže na výkony, které podával před zraněním. Ukázal, že pro náš tým může být hodně užitečný,“ chválí kouč Dynama.