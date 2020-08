Mosquera začal v Liberci dvěma góly. Přesně zapadá do toho, co chceme hrát, těší kouče

Mosquera přišel k Nise po skončení smlouvy s Bohemians 1905, za které v minulém ročníku nejvyšší soutěže odehrál deset zápasů a vstřelil tři branky.



Ve středeční přípravě proti Žižkovu se uvedl báječně. Ve 24. minutě po přihrávce další z posil Matouška poslal Slovan do vedení 1:0. Brzy poté se trefil další nováček v libereckém dresu Júsuf a ještě do přestávky se podruhé střelecky prosadil Mosquera.

„Ukázal, že je velmi šikovný hráč. Je rychlostní, umí dát gól i výborný centr, je pracovitý, a přesně zapadá do toho, co chceme hrát,“ řekl na adresu jihoamerického fotbalisty kouč Pavel Hoftych. Skvělou střeleckou bilanci libereckých posil završil po změně stran Rabušic, kterého Slovan zatím testuje.

Liberecký Jan Matoušek během přípravy se Žižkovem. Júsuf Hilál v libereckém dresu během přípravného duelu se Žižkovem.

Liberec v létě přišel o osm hráčů, z nichž valná část odešla do Slavie, a buduje úplně nový tým. Ze Slavie získal na hostování Jugase, Koska, Matouška a Júsufa. Ve středu zálohy se proti Žižkovu představil i testovaný Nigerijec Adekuoroye, který dosud hrál za slovenskou Sereď.



„Máme velmi kvalitní mužstvo, ještě pracujeme na příchodu dvou hráčů do defenzivy. Při doléčování Chaluše a zranění Jugase, které snad nebude dlouhé, máme problém v obraně,“ konstatoval Hoftych s tím, že ve hře je návrat Hromady, který v Liberci ze Slavie hostoval už na jaře. „Potřebovali bychom trochu delší dobu na sehrání, ale čas není a musíme dát tým dokupy co nejrychleji.“

V sobotu čeká liberecký tým další příprava v Mladé Boleslavi a pak odjezd na týdenní herní soustředění do Rakouska.

Zvláštní odchod

Rychlý a trochu nečekaný konec oblíbeného fotbalisty u Bohemians vzbudil v pražském klubu rozpaky.



„Slovan jednal rychle, na podmínkách jsme se okamžitě domluvili, láká mě vidina bojů o přední ligové příčky a skupinu Evropské ligy. Okamžitě po uzavření smlouvy jsem kontaktoval ředitele Bohemians, aktuálně je na dovolené u moře, osobně jsem se s ním sejít bohužel nemohl,“ uvedl Mosquera na webu Liberce.



„Děkuji Bohemians za vše, bohužel jsem dva měsíce čekal na nabídku vylepšené smlouvy, ta však nepřišla,“ uvedl Mosquera na webu Slovanu.



Podle verze Bohemians kolumbijský záložník ještě v úterý dopoledne trénoval s pražským týmem, s podmínkami nové smlouvy souhlasil a v sobotu mělo být vše stvrzeno podpisem.



Jhon Mosquera několik let působil ve Španělsku a českou ligu si poprvé vyzkoušel v roce 2014, kdy z třetiligového Hérculesu zamířil do Bohemians 1905. Po dvou letech se vrátil do Kolumbie, ale před jarní části uplynulé sezony znovu podepsal smlouvu s „Klokany“.

V české lize odehrál 65 zápasů, v nichž vstřelil šest branek. Jednou z jeho předností je kromě techniky také univerzálnost, během kariéry hrál na levém i pravém kraji, levém bekovi, ve středu zálohy i v útoku.