Kluci hrají skvěle, chválí Rabušic budějovické parťáky a vyhlíží návrat

Ve svém posledním letošním utkání v Liberci se ovšem poslední zářijový den zranil. „Stalo se mi to v jednom nešťastném souboji a koleno to bohužel nevydrželo,“ vysvětluje exjihlavský střelec. Do českobudějovického dresu se přestěhoval na konci srpna z maďarského klubu Szombathelyi Haladás, kde působil od ledna 2018 po nepříliš úspěšném návratu do FC Vysočina Jihlava. Třicetiletý rodák z Náměště nad Oslavou si ale svůj návrat rozhodně představoval jinak.

Vše přitom nasvědčovalo tomu, že zpět do České republiky vtrhl s formou jako hrom. V zápasech se Zlínem a Ostravou nastoupil jako náhradník a v obou dokázal skórovat, čímž si zajistil místo v základní sestavě pro následující zápasy s Plzní a Libercem. Jenže právě v Liberci musel opustit hřiště už v deváté minutě s poraněným předním křížovým vazem.

A rázem bylo vše jinak.

Co se v zápase s Libercem stalo?

Přetrhl se mi postranní vaz. Prasklo mi to hned na začátku utkání.

Jak probíhají rehabilitace? Musel jste na operaci?

Postranní vazy se operovat nemusí, protože srůstají. Měl jsem asi pět týdnů pevnou ortézu a poté jsem hned začal s rehabilitací.

Je šance, že stihnete zimní přípravu?

To ano, my to k tomu i směřujeme. Doufám, že se normálně od ledna naplno zapojím do přípravy se zbytkem týmu.

Jak hodnotíte s dvouměsíčním odstupem váš přestup zpět do České republiky?

Hodnotí se to těžce, když jsem se skoro hned po příchodu zranil. Určitě to byl dobrý krok, ale kvůli tomu zranění jsem toho moc neodehrál. Teď se musím dobře připravit, abych byl co nejlépe nachystaný na jaro.

Jste zatím v Budějovicích spokojený?

Určitě. S rodinou se nám tady líbí a hlavně děláme výsledky. Kluci hrají skvěle a já si myslím, že je namístě velká spokojenost.

Neplánujete do budoucna další návrat na Vysočinu?

To zatím v plánu nemám. S nikým jsem se o své budoucnosti nebavil. Teď jsem v Budějovicích a jen doufám, že se dám do pořádku a pomůžu klukům v jarní části. Nikdo neví, co bude, já nic nezavrhuji. Zatím to ale v plánu není.

Jak se vám hrálo v Maďarsku, bylo to něčím odlišné?

Fotbal se hraje téměř všude stejně. Ale tady v Česku je to hodně o fyzické připravenosti. Já si myslím, že takhle to nikde jinde není. Česká liga je strašně těžká, především co se týče bojovnosti a poctivosti. V Maďarsku se některé souboje vypouští, takže tam padá asi více gólů. Kvalitativně je česká soutěž určitě lepší.

Podívejme se i jiným směrem než tím fotbalovým. Před dvěma týdny začal advent. Kde budete trávit Štědrý večer?

Štědrý večer bychom měli trávit u našich na Vysočině. My to každý rok tak nějak střídáme. Jednou jsme v Liberci u rodičů manželky a druhý rok jsme na Vysočině. Teď vyšla řada na moje rodiče, takže budeme asi u nich. Ale většinu svátků budeme určitě v Liberci.

Máte u Rabušiců nějakou nezvyklou tradici?

My jsme tradiční rodina, takže bude kapr a salát. Nic výjimečného byste u nás nenašel. Máme svoje tradice, které jsme převzali od našich rodičů, ale tak je to všude a je to tak dobře.

Jste už na Vánoce připraven, nebo jste spíš typ, který shání dárky na poslední chvíli?

Dárky má za úkol obstarat manželka, takže to jde mimo mě. Hlavně dáme něco pěkného dětem. Já už pro ženu nějakou drobnost samozřejmě mám.

Nový rok oslavíte v rodinném kruhu, nebo vyrazíte mezi přátele?

Ještě uvidíme, jestli nám tchyně pohlídá děti nebo jestli někam vyrazíme společně. Minulý rok jsme zůstali s dětmi doma, tak uvidíme, jestli uděláme nějakou změnu. Ale určitě to nebude nic velkého, maximálně si půjdeme někam sednout se známými. Další den musíme oba fungovat, takže kdekoliv budeme, bude jenom taková decentní oslava.