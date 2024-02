Chci se v Budějovicích ukázat, pořádně hrát, předsevzal si Madleňák

V neděli můžete hrát ligový zápas. Dá se říci, konečně?

Ano, je škoda, že se to nestihlo vyřídit dřív. Ale jsem rád, že už je to hotové a mohu nastoupit.

Jaké máte zatím pocity v novém působišti?

Zatím je všechno jen dobré. Od začátku se mi to všichni snaží usnadnit. Kluci v kabině jsou fajn. Když jsem nemohl hrát, alespoň jsem lépe poznal prostředí.

Přicházíte na hostování do konce sezony. Řešili jste hned případné prodloužení?

Uvidí se po sezoně. Byl jsem na podzim v Baníku, kde už smlouvu nemám, takže je to otevřené.

Řešil jste v zimě víc variant?

Do Ružomberku jsem se vracet nechtěl. Přál jsem si pořádně vyzkoušet českou ligu, kde jsem toho zatím moc neodehrál. Proto jsem se rozhodl zabojovat o místo jinde. V Baníku jsem nedostal prostor a neviděl jsem moc šancí, že by se to mělo změnit. Věřím, že v Budějovicích to bude lepší.

Může vás nové angažmá oživit?

Jo, těším se na to. Jsem plný očekávání a chci pomoci týmu. Rád bych se ukázal a pomohl, aby se v Budějovicích hrála první liga i příští rok.

Zažil jste někdy záchranářské boje?

Ještě ne, ani na Slovensku ne. Je to pro mě nová zkušenost, i to mi může pomoci. Hlavně tedy, pokud to bude úspěšné.

V Ostravě jste odehrál jen pět duelů v lize. Čekal jste, že i přes konkurenci jich zvládnete víc?

Věřil jsem, že jo. Ale jen očekávání nestačí. Na můj post levého obránce nás tam bylo víc a cítil jsem, že šanci budou dostávat spíš ostatní.

Zaujaly vás Budějovice při angažmá v Ostravě?

Vnímal jsem je jako každý jiný tým v lize. Spíš jsem se snažil poznat českou ligu, což se mi zatím moc nepovedlo. Těším se, že ji teď snad poznám víc.

I když jste v Baníku nehrál, neberete hostování v Dynamu jako krok zpět?

To ne. Přišel jsem s tím, že mohu pomoci Budějovicím a ony mně. Snad tady dostanu šanci a budu moct ukázat, co ve mně je.

Co jste si řekli s trenéry Jiřím Lerchem a Jiřím Kladrubským?

Měli jsme hned takové úvodní povídání, pak jsme probírali i další věci. Myslím, že jsou oba super trenéři. Vyjasnili jsme si, co ode mne očekávají. Ještě pořád si musím zvyknout na styl hry. A bude to určitě jen lepší.