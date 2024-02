Záchrana v lize i ekonomické potíže. Dynamu začíná dvojí boj o přežití

Před sobotním úvodním zápasem jara doma proti Baníku Ostrava dorazila do kabiny Dynama dobrá zpráva. Hráčům přišla alespoň část mezd, i když všechno doplacené ještě nemají. „Vedení klubu má s hráči dohodu. V pondělí a úterý začalo plnění dlužných částek, které bude pokračovat v tomto měsíci,“ konstatoval sportovní ředitel klubu Milan Čadek.

Tím ale zdaleka není vyhráno. Dynamo trápí i neuhrazené provozní výdaje za různé služby, což mimo jiné výrazně kazí jméno fotbalového klubu. „Dostali jsme se do určitých problémů, ale klub se stabilizuje. Vracíme se do kondice, která odpovídá jeho povinnostem na prvoligové úrovni,“ uvedl Čadek.

Výsledky v zimní přípravě: Dynamo – Jihlava 2:2 Dynamo – Amstetten 6:3 Dynamo – Korona 1:0 Dynamo – Budoucnost 2:0 Dynamo – Kolos Kovalinka 1:1

Nálada není dobrá ani mezi fanoušky. Ti měli na závěrečný domácí zápas podzimu proti Hradci Králové uzavřený vlastní sektor. Ani teď se do něj nevrátí. „Situace se v zimě nezlepšila. Sektor domácích fanoušků zůstane při zápase prázdný,“ vzkázali příznivci na svém facebookovém profilu.

Fanoušci tak dál bojují hlavně proti majiteli Vladimíru Koubkovi. Ten po příchodu britského strategického partnera dál jedná o prodeji klubu. „Majitel si to řeší sám. Platí, že do třicátého června letošního roku by klub měl přecházet do vlastnictví nových majitelů,“ dodal Čadek.

Dynamo tak na jaře čeká dvojí boj o přežití – na hřišti i mimo něj. A oba jsou velmi důležité. „Jsme veřejností i celou ligou odsouzení k zániku. Ale je před námi včetně nadstavby šestnáct zápasů, kdy se může stát cokoliv,“ odmítl sportovní ředitel.

Dvě posily na cestě

Co se týče výsledků, ty budou ovlivňovat hlavně hráči. A ti se snaží od problémů klubu oprostit. „Na hřišti to bude pořád jedenáct na jedenáct. My se zavíráme dole v šatně, jdeme si za svým. A víc neřešíme,“ zdůraznil zkušený útočník Zdeněk Ondrášek.

Kromě výsledků si fotbalisté chtějí získat zpátky i fanoušky. „Věřím, že když uvidí, že budeme jezdit po zadku a makat, tak nás budou podporovat,“ přidal Ondrášek.

Kádr Dynama: Brankáři: Colin Andrew, Martin Janáček, Dávid Šípoš. Obránci: David Broukal, Ondřej Čoudek, Lukáš Havel, Martin Králik, Matouš Nikl, Martin Sladký, Vincent Trummer. Záložníci: Wale Musa Alli, Marcel Čermák, Alen Dejanovič, Tomáš Hák, Patrik Hellebrand, Michal Hubínek, Pavel Osmančík, Jiří Skalák, Jan Suchan, Samuel Šigut, Petr Zíka. Útočníci: Vojtěch Hora, Zdeněk Ondrášek, Martin Prášek, Jakob Tranziska, Tomáš Zajíc. Změny v kádru Příchody: Jakob Tranziska (Admira Wacker), Petr Zíka, Tomáš Hák, Martin Prášek (všichni přeřazeni z mládeže). Odchody: Thomas Jungbauer (přesun do B týmu), Quadri Adediran (hostování Ostrava), Jakub Hora (volný hráč).

Důrazný forvard s přezdívkou Kobra zřejmě povede do sobotního startu proti Ostravě tým s kapitánskou páskou na ruce. Stabilní kapitán Lukáš Havel totiž doléčuje zraněný kotník, a tak bude chybět. Mimo hru jsou také záložník Michal Hubínek, útočník Tomáš Zajíc a do tréninku se až příští týden vrátí obránce Ondřej Čoudek.

„O sestavě máme z devadesáti devíti procent jasno,“ oznámil hlavní trenér Jiří Lerch, který mužstvo i nadále povede společně s asistentem Jiřím Kladrubským.

Společně, tehdy ještě jako záskok, vedli Dynamo i v posledním podzimním duelu na Bohemians. Tam Jihočeši získali bod za remízu a hlavně neinkasovali. Právě chatrná defenziva byla hlavním problémem černobílých. Inkasovali 41 branek za 19 zápasů, jen Zlín dostal ještě o jeden gól víc.

„Zapracovali jsme na obranné fázi. Na soustředění v Turecku jsme inkasovali jediný gól a zápasy vypadaly dobře. Ale liga bude něco jiného,“ uvědomuje si kouč Lerch.

Budějovický kádr se přes zimu moc nezměnil. Na zkoušce nakonec uspěl německý forvard Jakob Tranziska. Na jih Čech míří i dvojice hostujících hráčů z Ostravy, konkrétně obránci Matej Madleňák a Muhammed Sanneh. Do Baníku naopak odešel na hostování s opcí útočník Quadri Adediran.

„Madleňák s týmem od úterý trénuje, ale papírově je to složitější a k dispozici bude až příští týden. Sanneh se vrací z Afrického poháru národů a měl by se také připojit po víkendu,“ naznačil Čadek.

Prostor tak i přes drobné posílení jistě dostanou mladí hráči, kteří rozšířili první budějovický tým. Nadějně se jeví útočník Martin Prášek či záložník Petr Zíka. „Jsem z mladých celkově nadšený. Mají výborné nasazení a tréninkovou morálku. Počítáme s nimi, i když po prvním zápase trochu zúžíme kádr,“ naznačil trenér.

Lerch s Kladrubským i samotní hráči si pochvalují, jaká v kabině panuje atmosféra a jaké z týmu cítí odhodlání. „Nálada je výborná. Všichni věříme, že to zvládneme,“ dodal Lerch. Dynamo ztrácí na předposlední Zlín tři body, na čtrnáctou Karvinou čtyři body a na třinácté Pardubice ještě o jeden víc.