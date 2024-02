Úleva. Na poslední místo se už vrátit nechceme, tvrdí budějovický kouč

Těžce vybojované tři body. České Budějovice i v oslabení podruhé na jaře zvítězily. Podobně jako před dvěma týdny s Baníkem, tak i proti Olomouci góly padaly až ve druhém poločase. Jedenáct minut dělilo gólovou dorážku Martina Králika a přesnou hlavičku Zdeňka Ondráška.

Podobnost duelu s Ostravou narušil v 77. minutě Králik, který byl po druhé žluté kartě vyloučený. V závěru už však jen snížil Filip Novák. „Trochu jsme si to zkomplikovali, když jsme šli do deseti. Ale kluci to zvládli výborně. Jsme moc rádi, že jsme získali cenné tři body,“ radoval se Kladrubský.

Dynamu se podařilo opustit poslední příčku, která znamená přímý sestup do druhé ligy. Ta aktuálně patří Karviné. „Je to moc důležité pro hráče i pro celý klub. Byl to náš dílčí cíl, ale jedeme dál. Už se na poslední místo nikdy nechceme vrátit,“ zdůraznil.

Po zápase Jihočeši slavili, ale pro další duel s Mladou Boleslaví počítají ztráty. Chybět bude vyloučený Králik, čtvrté žluté karty dostali Patrik Hellebrand a Wale Musa Alli. „Počítali jsme s tím, že přijdou karty a zranění. Proto máme o něco širší kádr. Dostanou prostor jiní hráči, kteří mohou chytit šanci,“ uvedl Kladrubský.

Sigma konečně skórovala

Jak Budějovice zažívají nadějný vstup do jara, Olomouc se naopak trápí dál a prodloužila své čekání na jarní výhru.

„Bylo to vyrovnané utkání se šťastnějším koncem pro domácí. Trochu jsme sáhli do sestavy, slibovali jsme si od toho lepší výkon a větší agresivitu. Prvních patnáct minut se nám nedařilo, byli jsme nervózní. Pak jsme se zvedli, ale nevyužili sérii rohů a dobrých příležitostí,“ řekl trenér Václav Jílek.

Podle kouče Hanáků rozhodl důraz v šestnáctkách. „Dvakrát jsme nevyřešili jednoduché situace a soupeř nás potrestal. V závěru jsme proti deseti tlačili a věřil jsem alespoň v remízu, ale chyběl nám klid ve finální fázi,“ přidal Jílek.

Sigma vypadla z elitní šestky, byť jen o skóre. Na jaře alespoň poprvé skórovala, když snižoval Filip Novák. „Je to malá útěcha,“ hlesl trenér Jílek.