Pardubický Surzyn po další domácí ztrátě: Asi potřebujeme hrát pořád venku

Důvod pro to byl nasnadě; Východočeši nedotáhli ke třem bodům další dobře rozjetý duel, navíc před vlastními fanoušky. Po smírném výsledku zůstávají v tabulce třináctí.

„Začali jsme velmi dobře, dali jsme gól. Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Škoda jen, že jsme nepřidali druhou branku,“ litoval krajní bek Surzyn, jenž už v 5. minutě dával na 1:0.

„To bylo zlomové. Budějovice hrozily jen ze standardek a nakonec z toho skórovaly. Pro nás je to ztráta,“ dodal šestadvacetiletý fotbalista. Jeho nejčastějším slovem v odpovědích novinářům pak bylo „nevím“.

Lze říci, že po všech vašich zahozených šancích přišel úder z rohu, o nějž se postaral hostující Ondrášek, zákonitě?

(povzdech) Já nevím... Asi nám chyběl kus štěstí, abychom tam dotlačili ten druhý gól. Nevím. Byla to škoda, protože kdybychom ho vstřelili, věřím, že bychom to zvládli.

Co z vašeho pohledu chybí útočným standardkám, kterých jste v závěru měli řadu?

Kopeme jich hodně, ale nedaří se nám je využívat. Nevím, čím to je, jestli tam jdeme málo agresivně, balon se nepotká s náběhem...

Při vašem gólu na vás soupeři zcela zapomněli, že?

Dobře jsme vyjeli z autu, Míša (Hlavatý) to pak dával pod sebe na vápno. Já tam vyplaval úplně sám, divím se, že si to Budějovice nepokryly. Klika, že jsem to trefil.

Martin Králik z Českých Budějovic (vlevo) a Ladislav Krobot z Pardubic v souboji.

Podobných situací po pravém křídle tam přitom bylo několik.

Připravovali jsme se na to. Já i Mari (Dominik Mareš) jsme na stranách měli dost místa. Mari to se Sychričem (Vojtěch Sychra) hodně podporoval. Hosté křídla odkrývali, využívali jsme toho.

Doma jste nejhorší tým, venku ovšem šestý. Nemáte tu blok?

Neřekl bych. Nevím, nemůžu přijít na to, proč nám to doma nejde, asi potřebujeme hrát pořád venku. Jestli tu na sebe vyvíjíme tlak...

Vy jste zvyklí hrát ve vedrech, když startuje liga. Jaké to ale je začátkem dubna? Byl to v týdnu teplotní šok?

Pro mě to bylo úplně hrozné. Šok to byl určitě, snad 28 stupňů. Na duben opravdu velké teplo, bylo to vážně nepříjemné.

Zaslechnete na hřišti alespoň část pokynů trenéra Kováče, když nemůže být na lavičce a řve na vás z tribuny?

Myslím, že ho v zápase slyší každý. I z té tribuny. S týmem žije.