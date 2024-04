Vyléčil kotník, dokončil bakaláře a teď chce Havel pomoci Dynamu k záchraně

Nyní se postupně vrací a chce fotbalistům budějovického Dynama pomoci v důležitém závěru prvoligového ročníku.

Sedmadvacetiletý odchovanec klubu už zvládl zápas za B tým, naposledy naskočil na poslední minuty proti Spartě a v neděli od 15 hodin v Pardubicích by měl být připravený na větší porci času. „Už se cítím dobře, snad je to nejhorší za mnou. V Pardubicích bych chtěl být pro tým užitečnější,“ hlásí opora.

Havla postihl těžký výron kotníku a poškozené měl i vazy. „Špatně jsem došlápl a otočil si kotník. Byla to nevinná situace. Vytekla mi přes celý kotník tekutina, kterou mi lékaři vyndávali, ale ona se tam pořád vracela. Byl to takový otok, který nechtěl zmizet. Stále jsem chodil po rehabilitacích a doktorech,“ popisuje.

Na vyšetření jezdil i do Prahy, nakonec mu pomohli v Kroměříži. „Bylo to nepříjemné. Jen jsem sledoval, co se děje kolem klubu a nemohl zasáhnout,“ lituje.

Nebývalé množství volného času využil velmi dobře. Dokončil bakalářské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jednou z něj možná bude učitel. „Půjdu ještě na magistra, mám se studiem další plány. Už od dalšího semestru budu pokračovat dál,“ tvrdí.

Kromě fotbalové kariéry tak myslí i na život po ní. „Je to náročné, mám individuální plán. Někdy je těžké to skloubit, ale učitelé jsou naštěstí vstřícní. Dopoledne mívám trénink, odpoledne školu,“ popisuje.

Venku nevyhráli rok a půl

Jihočeši po prohře 0:1 se Spartou zůstali na poslední příčce. Nyní by se jim extrémně hodila výhra v Pardubicích, které jsou třinácté. Budějovičtí však nezvítězili venku v lize už rok a půl. „Mluvíme o tom, řešíme to každý zápas. Ale nemůžeme to prolomit. Těžko říct, jestli to máme už v hlavě. Mnohdy začneme dobře, ale pak nás srazí nějaká chyba a je to pryč,“ přemýšlí.

Poslední tři celky, tedy Budějovice, Karviná a Zlín, zůstávají v rozmezí dvou bodů. „Každý zápas už je o život. Doufám, že si to všichni uvědomují. V Pardubicích chceme konečně vyhrát,“ zdůrazňuje kapitán.

Dynamo sice oproti podzimu zlepšilo defenzivu, ale stále dostává řadu snadných branek. „Teď to bude důležitý zápas. Kdybychom se jim přiblížili, tak to ještě je reálné, abychom je předběhli. Nesmíme dostávat tolik gólů, navíc mnohdy zbytečných. Chyba se stane, podpoříme se, ale taky na sebe zařveme. Nejde jen chodit po špičkách,“ uvádí.

Havel věří, že v závěru sezony týmu pomůže. „Chci být co nejdřív úplně zdravý a přispět týmu v závěru k tomu, abychom se zachránili,“ dodává.