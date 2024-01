Snažím se nakazit ostatní. Ondrášek burcuje Budějovice do jara

Co Dynamo na jaře zachrání?

Góly. Je třeba jich víc dávat a méně dostávat. Všichni musí hrát dopředu i dozadu. Vlastní bránu je třeba bránit, jako kdyby šlo o život. A stejně tak i podporovat útok.

Vaše situace je špatná, ale ne tragická. S jedenácti body za devatenáct kol mohlo být hůř.

Ano, o hodně hůř. Když se podíváme, kolik jsme dostali gólů, kolik jsme jich dali a kolik to udělalo bodů, tak můžeme být rádi, že nemáme na soupeře před námi žádný velký odstup. Musíme se ale koukat sami na sebe a co nejlépe se připravit na všechny týmy.

Návrat jste si jistě představoval jinak. O to víc vám záleží, abyste společně jaro zvládli?

To je jasné. Nikdo pod tím nechce být podepsaný. V dalším půlroce neúspěšné období můžeme odčinit, protože podzim už je minulost. S tím nic neuděláme.

Berete situaci klubu jako odchovanec osobněji než ostatní?

Věřím, že i ostatní to berou hodně vážně. Ale je jasné, že když jsem tu začínal, tak je to pro mě velká srdcovka. Snažím se tím nakazit i ostatní. Všichni fotbal milujeme, nikdo nechce prohrávat. Motivaci mají všichni, my odchovanci však možná v hloubi duše ještě o něco větší.

Momentka z utkání Českých Budějovic (v bílém) a Hradce Králové. Na snímku domácí Zdeněk Ondrášek (uprostřed), brání jej František Čech a Filip Čihák.

Už jste stoprocentně fit?

Ještě musím dohnat kondici, abych mohl mladé kluky prohánět ještě víc. Ale jinak se cítím dobře. Přes zimu jsem dobře zapracoval.

Máte za sebou problémy s koleny včetně operace. Jak reagují na umělou trávu?

Je to dobré, ani to tak neberu. Spíš vždy mladým říkám, že bych je chtěl vidět, kdyby šli na škváru. Přírodní hřiště by mi samozřejmě vyhovovalo víc, ale za čtyři roky v Norsku jsem si zvykl.

Po podzimním zranění budete teď ještě hladovější?

Stoprocentně. Zranění k fotbalu patří. Ale nebylo to příjemné, když jsem nemohl pomoci týmu, kterému se nedařilo. Už se těším na ligu, až to zase začne.

Nyní jste na soustředění v Turecku. Přírodní tráva je úleva?

Je to fajn. Zároveň není snadné, když z umělky přecházíte na trávu. Ale zvykli jsme si rychle, trávníky tady jsou vždy výborně připravené.

Čekají vás i zajímaví soupeři. Korona Kielce jste porazili 1:0, v pondělí máte nakonec lídra černohorské ligy Buducnost Podgorica a generálku ve čtvrtek obstará duel s ukrajinským Kolos Kovalinka.

Proti Polákům jsem oprášil jazyk, protože jsem tam působil. Pro nás jsou to dobré testy, protože se vrátíme a za týden začíná liga.

Budete dobře připravení?

Myslím si, že jo. Dobře a poctivě trénujeme. Bohužel se nám nevyhnuly problémy se zraněními, ale snad se kluci dají brzy do pořádku. Jinak jsem spokojený se sebou i s tréninky, které máme. Soustředění se třemi zápasy uteče rychle a jde se na ligu.

Už samotný úvod jara ukáže, jak na tom jste?

Nemáme kam ustupovat. Každý zápas pro nás bude jako finále. Od prvního utkání musíme být připravení a začít sbírat body.

Přípravu jste začali se zaskakujícími trenéry. Až později klub potvrdil stávající asistenty Jiřího Lercha se jmenovcem Kladrubským. Jak jste to vnímali?

Vnímali jsme to, ale my tu od toho nejsme. Oba u týmu už byli, tak asi každý čekal, že zůstanou. Otázka byla, jestli je někdo doplní. Ale myslím si, že čím dřív na to každý zapomene, tak tím lépe pro nás. Teď je všechno v pohodě.

Nálada v kabině není poraženecká?

Určitě ne, spíš naopak. Jsme připravení na to, abychom na jaře udělali maximum pro úspěch. Prohrát se může, ale vždy je tomu třeba dát sto procent. Pak bude mít každý čisté svědomí. Věřím, že se na to všichni těší a povede se nám to udržet.

Chystáte jako starší hráči něco na stmelení kabiny?

Ne, teď na to není čas. Musíme se hlavně dobře připravit. Snad ještě někdo přijde, aby se zvýšila konkurence. Když vydržíme zdraví a uspějeme, tak pak bude čas na společné akce.

Zdeněk Ondrášek a Jiří Kladrubský z Českých Budějovic rozmlouvají během zápasu s Bohemians.

Budějovický kádr zatím není moc široký, na posily se čeká. Cítíte to stejně jako kouč Jiří Kladrubský, že teď si musíte pomoci hlavně sami?

Je to tak. V životě je to obecně ta nejlepší varianta, spoléhat se sám na sebe. Ale uvidíme, snad ještě někdo přijde. Vím, že pro to všichni dělají maximum.

Jak se vám líbí nový herní systém v rozestavení 4-3-3?

Už jsem ve fotbalovém životě poznal, že není jedno, jaké máte rozestavení. Ale když všichni dělají, co mají, tak je dobrý každý systém. Tenhle 4-3-3 už se ukázal v posledním podzimním zápase na Bohemce jako dobrý. I v přípravě ho zkoušíme, ještě to dopilujeme. A vidím to docela dobře.