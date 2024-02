Řešíme jen to, co lze ovlivnit, říká bek Budějovic Sladký a věří v lepší obranu

Jaký bude Baník Ostrava soupeř na úvod jara?

Těžký, ale to by byl každý. Známe naši situaci, nemůžeme koukat po soupeřích. Je výhoda, že začínáme doma a hlavně jsme dobře připravení. Zápasy na soustředění v Turecku vypadaly slušně, i když liga je něco jiného. Týmu věřím.

Na čem jste hlavně pracovali?

Na obranné hře a celkové součinnosti týmu. Abychom vzadu nebyli tak zranitelní. Obrana je základ a víme, že v útoku sílu máme. Nesmíme dostávat tolik gólů, což nás na podzim sráželo.

Změnili jste celkově styl bránění?

Jo. My jsme hráli riskantně, což vypadalo dobře na pohled. Mně se to taky líbilo a chceme hrát atraktivně pořád. Ale byli jsme vzadu hrozně zranitelní. Při každé ztrátě míče byl ve vzduchu cítit gól. Teď chceme být už při našem útoku správně postavení do defenzivy. Aby se pak nestávalo, že devadesát procent našich útoků zavání nebezpečným kontrem soupeře. Ostatní si počkali, až uděláme chybu, a pak nás trestali.

Měníte i rozestavení na variantu 4-3-3. Jak se vám v něm hraje?

Na hřišti je jedno, v jakém hrajeme rozestavení. Důležité je, aby všichni věděli, co mají dělat. Když budeme mít čtyři styly a každý umět napůl, tak to je k ničemu. Lepší je mít jeden, ten ladit, a k tomu mít připravený jeden záložní.

Ovlivnilo vaši zimní přípravu poslední místo v tabulce či problémy, které kolem klubu panují?

Jestli jo, tak to byly jedině mrzutosti nyní ohledně komunikace mezi vedením a hráči. Jde o finance a celkový chod klubu. Nicméně to my jako hráči neovlivníme, takže jsme se to v kabině snažili krotit, protože na někoho to dopadlo víc, na někoho méně. Myslím, že na hřišti to nebylo vidět a ani nebude. Jako starší hráči jsme se snažili uklidnit ostatní, abychom se soustředili jen na to, co můžeme ovlivnit.

Část mzdy jste měli dostat v minulých dnech. Přidalo to trochu klidu?

Ano, trochu se to zlepšilo. Ale víc bych to nekomentoval.

Může vás to semknout?

Ano, může to tak být. I když je smutné, že nás musí semknout něco takového. Ale když nám to pomůže k záchraně, tak tím lépe.

Uvědomujete si, že na jaře půjdete tak trochu proti všem?

Je to tak. Ale už na podzim jsme si říkali, že nám nikdo nepomůže, že jsme v tom sami a sami se z toho musíme vyhrabat. Naše odpověď by měla být taková, že na hřišti budou naše výkony vypadat jinak.

Moc posil do týmu nepřišlo. Zvládnete to i tak?

Musíme. Být trenér, tak jsem asi zklamaný, že skoro nikdo nepřišel. Ale jako hráč věřím týmu, který máme. Dostanou šanci i mladí, kterým jsem říkal, že se počítá i s nimi. Navíc nikde není psané, že případné posily by byly lepší než naši mladí hráči.

Kvalita týmu není na sestup?

Určitě ne. Ostatní týmy uhrály víc bodů, protože lépe bránily. My jsme moc riskovali. To změníme a budeme úspěšní.