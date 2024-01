Kladrubský: Nechci už pouze nosit kužele. Do Budějovic vkládá i myšlenky

„Jsme rádi, jak to dopadlo. Ale bylo nepříjemné denně číst v novinách, kdo do Dynama přijde trénovat, kdo nepřijde,“ líčí 38letý bývalý ligový fotbalista.

Byla nejistota až frustrující?

Nebylo to moc fajn. Nejistota na tom byla to nejhorší. Denně jsme s Masíčkem (hlavním trenérem Jiřím Lerchem) dostávali stejné otázky a všichni četli články. Ale pořád jsme tým připravovali, jako kdyby nikdo nepřišel. Teď se to vydalo oficiálně. Pro nás se nic nemění, akorát je to úleva.

Existoval nějaký termín, do kterého mělo být jasno?

Nevím o tom. Po posledním zápase na Bohemians jsme v klubu měli 18. prosince schůzku. Říkal jsem, že bez ohledu na nás je třeba, aby se to vyřešilo co nejdřív. Tým potřebuje vědět, kdo ho bude trénovat.

Trenér Českých Budějovic Jiří Lerch během zápasu s Bohemians.

Tlačili jste na vedení, aby alespoň po začátku přípravy rozhodlo co nejdříve?

Říkal jsem to panu Čadkovi (sportovnímu řediteli). Zopakoval jsem, že by bylo dobré, aby to bylo vyřešené co nejdřív. Ne kvůli nám trenérům, ale kvůli mužstvu. Hráči se nás taky pořád ptali. Jsem rád, že je to vyřešené.

Cítili jste nejistotu i od hráčů?

Jasně. Chtěli to také vědět. Když se vžiju do jejich role, tak by mě to zajímalo taky. Je to logické.

Klub uvedl vaše rozdělení rolí, že Lerch je hlavní kouč a vy asistent se zvýšenými pravomocemi. Jak to máte mezi sebou?

Je to rovnocenná spolupráce. Oba chystáme tréninky, vzájemně se doplňujeme. Masíčko ví, že jednou chci být hlavní trenér. Proto mám větší prostor při trénování. Mohu přenášet svoje myšlenky do tréninků, ovlivnit výsledek. Každý si musí projít tím, že začíná jako asistent, co nosí kužele. Ale to už nechci být. I Markovi Niklovi nebo Tomáši Zápotočnému jsem říkal svůj názor.

Kdo bude rozhodovat?

Jirka Lerch je hlavní trenér. Ale na většině věcí se domluvíme a shodneme. On si na mně nedokazuje, že je hlavní a já asistent.

Nebudete se střídat při koučování, jako to dělali vaši předchůdci?

Ne, to ne. Jako to bylo na Bohemce. Kdo něco ve hře uvidí, půjde k lajně a předá to hráčům.

Vaše dvojice má za sebou dva úspěšné záskoky. Ale teď to bude úplně jiná situace.

Uvědomuji si to. Podle mě máme teď nejlepší výchozí pozici. Všichni jsou proti nám, všichni počítají, že jsme na padáka. Zvládnout to můžeme jenom my – kabina áčka, trenéři a akademie. Nikdo jiný nám nepomůže. Proč bych utíkal.

Jako odchovanec a srdcař nikdy neutíkáte.

To tedy ne. Taky se mi nelíbí, kde Dynamo je. Bylo by snadné utéct. Ale klub mě vychoval do velkého fotbalu a mám mu co vracet. A teď jsem dostal šanci. Věřím, že nás podpoří i praví fanoušci klubu, budějovičtí srdcaři.

Ani vás nenapadlo, že byste takovou šanci nevyužil?

Byl bych blázen, kdybych to nepřijal, i když jsme ve složité situaci, bude to těžké. Ale já před dvěma a půl lety skončil hráčskou kariéru a teď povedeme nastálo ligový tým. Moje Dynamo. A my ho zachráníme, věřím tomu. Máme kvalitní tým. Nikdo s námi nepočítá, to je naše výhoda.

Ale současně dáváte také hlavu na špalek.

Jo, je to něco za něco. Vnímám to jako šanci, že s pomocí Masíčka mohu ukázat, že zvládnu být hlavní trenér v lize. Když to nevyjde, život půjde dál. Ale moc mě to baví.

Zároveň kdo jiný by měl Dynamo z maléru vytáhnout než dvojice místních trenérů, která tým dobře zná.

Souhlasím. Každý trenér z venku by to teď měl hrozně těžké. Za dva a půl roku máte s hráči vazby, žijete s problémy, které tady jsou. Už vás to nepřekvapí. To jsou výhody.

Co bude nového v kádru?

Někteří hráči se řeší. Ale myslím, že v dané situaci mají největší šanci vlastní odchovanci. Kdy jindy. Nepočítám, že by nám pomohl někdo z ligy. Pak přichází v úvahu Slováci a další cizinci. Ani početně nás není moc. Proto s námi teď trénují mladíci Petr Zíka, Martin Prášek a Tomáš Hák. Na páteční zápas se k nám připojí ještě další, máme pár lehčích zranění.

Testovaný útočník Jakob Tranziska v klubu skončil?

Měl domluvenou zkoušku na deset dní, pak odjel. Psal jsem mu, že o něj máme zájem, aby to věděl od trenérů. A že věřím, že se domluví s vedením. On odepsal, že to byla zajímavá zkouška, ale že to musí rozmyslet s rodinou. Tak uvidíme.

Po odchodu Quadri Adedirana do Ostravy máte v útoku jen Zdeňka Ondráška?

Ano a Martina Práška z béčka, který dal na podzim 12 gólů v ČFL. Měl jít do Vlašimi na zkoušku, ale my teď nikam nemůžeme pouštět naše hráče. Strašně bych mu to přál, aby hrál druhou ligu. Ale je to náš odchovanec a co když rozhodne hned první jarní kolo s Baníkem?

Platí varianta, že by vám kamarád Juraj Kucka pomohl sehnat hráče ze Slovanu Bratislava?

Jo, bavíme se o tom. Tipy od něj mám, předal jsem je sportovnímu vedení. Uvidíme dál.

Trenéři Jiří Lerch (v pozadí) a Jiří Kladrubský.

Co hlavně musíte zlepšit na jaře?

Defenzivu, organizaci hry, obranné principy. Využíváme jiné rozestavení, které studuji dva a půl roku. Budeme hrát 4-3-3, které vypilujeme do detailu, a k tomu budeme mít druhou záložní variantu. Když pořád měníte rozestavení, tak hráči neví co a jak. Byli jsme tím nebezpeční sami sobě. Stavěli jsme barák od střechy.

Máte na tento systém hráče?

Sparta a Slavia si koupí hráče, které potřebuje. Jinak se trenér pozná podle toho, jak zvládne pracovat s hráči, které má. To beru jako výzvu. Rozestavení věřím, věří tomu i hráči. Kdo to nebude plnit, nebude hrát. Je nám jedno, kolik mu je let. Dostanou prostor ti nejlepší.