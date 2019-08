Fakt nevím, zda byl balon za čárou, ujišťuje ostravský Šindelář

„Dobíhal jsem tam, gólmanovi balon vypadl a skákal po něm, takže jsem do něj jen tak nohou plácl,“ popsal situaci ostravský fotbalista Martin Šindelář. „Pak se balon mezi námi ještě poodrážel a přepadl jsem přes gólmana. Nechci se hádat, jestli byl, nebo ne za čarou. Fakt nevím, jak se tam dostal. Rozhodčí určil takhle. Doufám, že správně.“

Když rozhodčí gól uznal, věděl jste, že jste střelec zrovna vy?

Doufal jsem, že jo, ale bylo by to jedno. Měl bych stejnou radost.

Váš sporný gól nakonec o vaší výhře nerozhodl, protože jste zvítězili o dvě branky. Ale jak moc důležitý to byl moment pro další vývoj zápasu?

Pro mě zásadně, konečně jsem smazal nulu... (směje se). Ale ne. Důležité bylo, že jsme skóre otočili už v prvním poločase. Nechci říct, že jsme tímhle Bohemku položili, ale pro její psychiku, kdy venku vedla a ještě do poločasu o náskok přišla, to nebylo nic moc.

Po dvou úvodních domácích prohrách s Libercem 1:2 a Teplicemi 0:1 jste s Bohemians brzy prohrávali. Co se stalo?

Nepohlídali jsme si jejich útok a z první šance dostali gól. Ale to se stane. Pořád jsme měli sedmdesát pět minut před sebou a ukázali jsme charakter týmu, že jsme se nezbláznili a nepoložili se.

Jenže přišla zbytečná penalta a soupeř vyrovnal na 2:2...

Bohužel. Ale stejně jsme to zvládli. Sáhli jsme si na dno a ukázali, že takové zápasy umíme zvládat, což jsem moc rád.

SPORNÝ MOMENT. Martin Šindelář z Baníku (vlevo) překonává brankáře Bohemians Romana Valeše. Gólu přihlíží i Nemanja Kuzmanovič (Baník) a David Bartek (Bohemians).

Bylo důležité, že jste na oba góly protivníka odpověděli brzo? Poprvé za sedm minut, podruhé za tři.

Bylo to super, že jsme to dokázali tak rychle, protože jinak by to bylo složitější a zvládali bychom utkání hůře.