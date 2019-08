Ukázali jsme, že máme sílu, těší ostravského Reitera po obratu

„Nijak jsem to neřešil. Hrálo se mi normálně. Že bych utkání nějak moc prožíval, to ne,“ uvedl. „Samozřejmě že se s kluky z Bohemky znám, mám ke klubu i k jeho hráčům obrovský respekt, úctu. Mám je rád.“

Znovu se ale váš domácí duel nevyvíjel dobře, když jste už v 17. minutě prohrávali. Jak vám bylo?

Určitě to utkání nebylo jednoduché. Věděli jsme, že Bohemka je nepříjemný soupeř, obrovsky organizovaný. Po tom gólu jsme ukázali obrovskou mentální sílu i sílu našeho týmu, která je obrovská. Třetí zápas doma se nevyvíjel podle našich představ, vlastně začal hororově, ale zachovali jsme chladnou hlavu a do poločasu stav otočili.

Jenže když jste vedli 2:1, přišla zbytečná penalta a soupeř vyrovnal...

Všichni jsme si ale řekli, že musíme hrát trpělivě, že šance přijde a gól dáme. Podařilo se nám vstřelit dokonce dva.

Oba góly, které jste dostali, byly ale hodně zbytečné. Souhlasíte?

Tak je nechci hodnotit. Škoda je každého gólu, který dostaneme. V tomto týdnu si všechno rozebereme a řekneme si, co jsme mohli udělat lépe.

Byli jste po předchozích dvou domácích porážkách pod velkým tlakem?

Tlak byl, vždyť jsme předtím doma neuhráli ani bod. Ale venku šest. Lidé jsou zvyklí, že doma se vyhrává. Cením si toho, že jsme dali čtyři góly a ukázali, jakou máme sílu.

Pomohlo vám osobně, že hráče Bohemians Praha 1905 dobře znáte?

Určitým způsobem ano. Věděl jsem, nebo spíše jsem si myslel, s čím Bohemka přijede a jak bude hrát, což se z určité části naplnilo. Takže nějakou roli to asi hrálo.

Sestavu Bohemians jste trefil?

Ano, úplně přesně. (směje se)

Na pravém kraji jste uspěl ve většině sprinterských soubojů. Co vy na to?

Něco tam bylo, ale pokud jde o sprinty, tak to si docela věřím.

Byl to nejlepší výkon Baníku v této sezoně?

To nevím, ale jsem rád, že jsme to konečně doma zlomili a po dvou porážkách získali tři body. Jsou důležité. To byl před našimi fanoušky úkol číslo jedna. Jsem rád, že jsme to doma konečně zlomili, to bylo před našimi fanoušky opravdu důležité. Teď si to pojedeme rozdat na Spartu.

Říkal jste, že jste duel s Bohemians nijak neprožíval. Bude tomu tak i v neděli v Praze se Spartou, jejímž jste odchovancem?

To už spíše prožívám tu Bohemku, protože za Spartu nemám ani jeden ligový start, ale za Bohemku nějakých šedesát (přesně 59).