Gól negól v Ostravě. Střelec neví, zda byl míč za čarou, hosté protestovali

Seběhlo se to takhle: Jiří Fleišman vracel v devětadvacáté minutě do vápna odvrácený roh a našel Smolu, který hlavičkoval na bránu. Roman Valeš, gólman Bohemians, snadný balon neudržel v rukavicích a umožnil tak Šindelářovi dorážku.

Domácí obránce balon posunul směrem k síti, jenže Valeš ho vzápětí okamžitě plácl před sebe. V tu chvíli se míč od kolena Nemanji Kuzmanoviče odrazil mimo bránu.

Sudí Zelinka krátce na to branku uznal, fotbalisté Bohemians proti tomu důrazně protestovali.

Byl balon celým objemem za brankovou čarou?

To nikdo hned po utkání nepotvrdil, ani nevyvrátil. Průkazný záběr neexistuje. Ostravští i zásluhou této trefy v pátém kole první ligy vyhráli 4:2. Poprvé v sezoně doma získali tři body.

„Nedokážu říct, zda to bylo za brankovou čarou, nebo ne,“ řekl samotný střelec, ostravský stoper Šindelář. „Dobíhal jsem tam, gólmanovi balon vypadl, tak jsem do něj jenom tak plácl. Ještě se mezi námi poodrážel a přepadl jsem přes gólmana.“

Šindelář dodal, že se nechce hádat, jestli vše bylo podle pravidel. „Fakt nevím, jak se to tam dostalo. Rozhodčí ale určil takto a doufám, že správně.“

Co na to hostující brankář? Když Valeš dorazil na rozhovor, řekl, že žádný záběr neviděl. „Ale z mého pohledu gól nebyl ani náhodou. Byl jsem na lajně, vím, kde jsem byl a rukou jsem vůbec za sebe do brány nehmatal,“ prohlásil.

Zmíněná branka nakonec nebyla rozhodující.

„Byl to ale důležitý moment,“ upozornil Valeš. „Domácí se ujali vedení a dostali se na koně. Pravda, nerozhodoval o naší porážce. Naše vina je, že dostaneme ještě další dva poté, co vyrovnáme. To je však jiná věc. Pro nás byl ten druhý gól domácích facka. Mohl další průběh utkání lehce ovlivnit. První poločas určitě.“

Naproti tomu jeho spoluhráč Lukáš Hůlka je přesvědčený, že od té chvíle se na hřišti nic nezměnilo. „K dobrému, ani k horšímu,“ podotkl. „Po přestávce jsme vyrovnali, takže si nemyslím, že by nás ten gól rozhodil. Spíše jsme naše góly dneska dali z ničeho nic a nebyli jsme dostatečně koncentrovaní v obranné fázi.“

Hůlka tvrdí, že nikdo nemůže stoprocentně říct, zda gól byl, či ne. „Chybělo video, nebyla tam žádná čára, přes kterou by se to dalo kontrolovat, takže musíme věřit, že rozhodčí rozhodl v duchu fair play. V tu chvíli to pro nás byl minusový gól,“ uvedl.

„Náš gólman Roman Valeš dělal všechno pro to, aby míč přes brankovou čáru nešel. Samozřejmě víme, jak to v takových situacích bývá. Na posouzení je to nesmírně složité. Hlavní sudí zřejmě rozhodl na podnět pomezního.“

Blízko celé situaci byl ostravský záložník Rudolf Reiter. „Abych to posoudil, potřeboval bych být na lajně. Nevím. Naši kluci byli v tu chvíli přesvědčeni, že gól byl, ti z Bohemky zase, že ne,“ pokrčil Reiter rameny.

„Z mé pozice jsem to neviděl. A není to moje starost, je to věc rozhodčích,“ prohlásil Martin Hašek, trenér Bohemians. „Ale nepříjemný je každý gól. Navíc, když vedete 1:0 a během relativně krátkého času pak prohráváte.“