Ostravské duo Smola a Kuzmanovič. Dobrý tah, chválí si útočníky Páník

Smola vyhrával spoustu hlavičkových soubojů, stahoval na sebe pozornost obránců a Kuzmanovič zakončoval. I tak by se ve zkratce dala popsat souhra ostravských útočníků, kteří do Baníku přišli z Opavy. Kuzmanovič letos v zimě, Smola v létě.

„Byl to dobrý tah, že jsme ke Kuzmovi přivedli ještě Smolu,“ pochvaluje si ostravský trenér Bohumil Páník. „Tomáš je silný v soubojích, neprohrává je. V tom nám obrovsky pomáhá. A je to i o vypadlých míčích, které Kuzma umí najít. Je to chytrý hráč, má potřebné návyky. Oba jsou navíc góloví.“ V dosavadních čtyřech ligových zápasech, kdy spolu byli v základní sestavě, se podíleli na šesti z devíti gólů, které Ostravští celkem vstřelili.

Minule proti Bohemians Praha 1905 (4:2) se Kuzmanovič trefil dvakrát. Načež Smola stav završil na 4:2...

„Po zápase mi Tomáš říkal, jestli jsem mu chtěl o jeden gól utéct...“ smál se Nemanja Kuzmanovič.

V minulé sezoně dali oba v lize devět gólů, přičemž Kuzmanovič pět v Opavě a čtyři už v Baníku.

V té předešlé, ještě v národní lize, Kuzmanovič nastřílel včetně poháru 19 branek. Smola se trefil šestnáctkrát. Oba podle bodování MF DNES v sezoně 2017 až 2018 vévodili žebříčku střelců Moravskoslezského kraje.

„Jsem rád, že Tomáš je také v Baníku,“ uvedl Kuzmanovič. „A i když nedá gól, tak mi hodně pomůže, protože na sebe stahuje protihráče. Tak tomu bylo u toho prvního gólu proti Bohemce, kdy na sebe navázal soupeře na přední tyč a já zůstal sám. Skvěle se doplňujeme. Hráli jsme spolu dlouho, i když minulý půlrok jsme se rozdělili.“

Tomáš Smola si pochvaluje, že mohou opět hrát spolu. „Je to v pohodě,“ uvedl.

Oba se ale shodují, že jejich individuální čísla nejsou podstatná. „Důležité je, že máme devět bodů, což je super po tom začátku, a konečně jsme vyhráli i doma, tady ti lidé si to zaslouží,“ říkal Kuzmanovič po předešlém duelu.

Smolu těší, že tým má po pěti kolech alespoň devět bodů z možných patnácti. „Před sezonou jsem jich po prvních pěti kolech slíbil panu Jankulovskému (sportovní ředitel Baníku – pozn. red.) deset. Snad ten jeden oželí,“ usmál se Tomáš Smola.