Gól, který (ne)byl. Fotbalové lize by pomohla technologie

„Gól? Ani náhodou,“ dupl si brankář Roman Valeš, který během sobotního odpoledne v Ostravě vyplácl míč kdesi v nebezpečné zóně. Ale kde to bylo přesně? Žádné průkazné záběry neexistují, rozhodčí postupovali spíš intuitivně.

A to do výčtu lze přiřadit i moment z utkání Sparty v Českých Budějovicích, kde sudí taky zkoumali spornou situaci a nakonec se rozhodli pro útočný faul.

Rozhodují milimetry, které většinou lidské oko nemá šanci postřehnout. Ani když si inkriminovanou chvíli stokrát zastavíte ze záznamu, těžko odhalíte, jestli náhodou balon neškrtá lajnu. Můžete se do krve pohádat o svou pravdu, ale rozsoudí vás jedině speciální gólová technologie, což je vynález za miliony.

„Zařízení existuje, chceme ho a víme, kolik stojí. Nicméně v tuhle chvíli nejsou podepsané smlouvy na to, abychom je mohli zakoupit,“ pravil výkonný ředitel profesionálních soutěží Tomáš Bárta.

Jinými slovy: není, kdo by projekt zaplatil – jde bratru o 250 tisíc eur (skoro 6,5 milionu korun) na jeden stadion. A pravděpodobně není ani společná vůle, neboť ligu řídí Ligová asociace, zatímco rozhodčí jsou pod fotbalovou asociací. To nejsou subjekty, které by si zrovna láskyplně padaly do náruče.

Nad tím platí jednoduchá rovnice: pokud chce fotbalová liga posunout svůj kredit, měla by zvážit, že na všechny stadiony nechá gólovou technologii instalovat. Jako to udělali v Anglii, Německu, Itálii nebo ve Francii.

„Goal-line technology“ je na téměř 200 stadionech světa. V Česku se poprvé objevila v srpnu 2016, když Plzeň neúspěšně bojovala v závěrečném předkole o Ligu mistrů. Evropská unie UEFA nechává pohárové zápasy monitorovat, takže zaplatila montáž, během níž speciálně vyškolený „stěnolezec“ připevnil kabely a čtrnáct kamer, které hlídaly sporné okamžiky na brankové čáře. Tentýž proces pak loni proběhl na Slavii a v Jablonci, což byli účastníci základní skupiny Evropské ligy.

Samozřejmě můžete namítnout, nač pořizovat tak drahou záležitost, která se během ligové sezony vůbec nemusí dostat do hry. Vždyť kolikrát se stane, že potřebujete přezkoumat kontroverzní centimetrové záležitosti na lajně?

Jak ukázal úvod ligové sezony, jestřábí oko by se hodilo. Prospělo by čistotě, protože hlídá naprosto fatální situaci. Během několika vteřin předá rozhodčímu na displej hodinek informaci: GOAL! Anebo NO GOAL! Jedině detailní počítačová analýza odhalí pravdu.

„Stal se z toho byznys za velké peníze,“ namítá Robert Henn, bývalý rozhodčí, který roky bojoval za zavedení videa: „Jsem přesvědčený, že bychom za pár drobných dokázali vymyslet službu, která by fungovala podobně jako jestřábí oko. Vlastně stačí dát dvě kamery na brankovou konstrukci proti sobě a napojít pár kabelů navíc.“

Tak snadné to nebude, ale není od věci o tom přemýšlet. Prozatím buďme rádi, že v každém ligovém kole čtyři z osmi zápasů střeží systém VAR čili videorozhodčí.

Od jara by videozápasů mělo být pět a ve vzdálenějším budoucnu snad všech osm. Tím pádem by konečně mohly zmizet pochybnosti, zda je liga regulérní, když video není na všech stadionech.