Můj úkol je pomoct Karviné. Pak se uvidí, hlásí Šindelář

Zkušený obránce Martin Šindelář je v Karviné na hostování do konce sezony. Poprvé za ni nastoupil v sobotním přípravném duelu proti Sigmě Olomouc (0:0).

Uprostřed obrany se sešel s Milanem Rundićem, přičemž za zády měli další karvinskou posilu - brankáře Petra Bolka. A jejich spolupráce vůbec nevypadala špatně.

„Když říkáte...“ usmál se Šindelář. „Hlavně jsem rád, že jsem si už zahrál za Karvinou, protože je potřeba, abychom byli sehraní. Není dobré jít hned do ostrého zápasu.“

Takže jaký je váš první dojem?

Dobrý. Vyhovíme si, v komunikaci není problém. Nedostali jsme gól, ale teď ještě bychom mohli my obránci nějaký nachystat, pomoct ostatním klukům třeba při standardce. Byly tam nějaké závary, ale ty jsou k ničemu, pokud nepadne gól.

Angažmá v Karviné jste si pochvaloval i proto, že nemusíte jezdit nikam daleko. Stále bydlíte v Ostravě?

Když jsem šel do Baníku, tak jsme se se ženou hned stěhovali. Manželka si v Ostravě našla práci. Pro mě je Karviná pětadvacet minut jízdy autem, takže paráda. Přece jen čas strávený na cestách mohu strávit více na hřišti.

Povídalo se, že půjdete do Opavy výměnou za Jaroslava Svozila. Jak došlo k vašemu přesunu do Karviné?

Nevím, kolik máte času na ten rozhovor... Bylo by to dlouhé povídání (směje se). Ale ve zkratce - s Karvinou jsem byl předběžně domluvený už v listopadu. Věděl jsem, že pokud chci v lize hrát, musím z Baníku pryč. Řešil jsem to s Markem Jankulovskim (sportovní ředitel Baníku - pozn. red.). V tom nebyl problém, je to fotbal. Umožnili mi hledat si něco jiného, takže jsem řešil možnosti.

Ale vše se táhlo, že?

Pro mě bylo prioritní vše vyřešit do začátku přípravy, abych věděl, kde se budu rvát o místo. Chtěl jsem, aby bylo jasno už přes svátky, ale táhlo se to ještě měsíc.

Jak jste vnímal zvěsti, že do Baníku přijde další stoper Jaroslav Svozil z Opavy?

To mi bylo celkem jedno, to je normální. Byl jsem v Baníku dva roky a za tu dobu přišli čtyři stopeři. Nemám problém bojovat o flek na hřišti. Ještě před několika dny jsem byl přesvědčený, že zůstanu v Baníku. Chápu, že jednání probíhají, ale mrzí mě, že se vše tak táhlo.

Objevovaly se spekulace, že za Svozila do Opavy půjdete vy. Ostatně opavský trenér Jiří Balcárek vás hodně chtěl.

Vím, kontaktů bylo víc. Panu Balcárkovi jsem napsal, že mu důvody svého rozhodnutí řeknu mezi čtyřma očima. To je mezi námi a nechci to ventilovat. Možná je naštvaný, což chápu. Jsem vděčný, že o mě má někdo zájem, ale ten samý byl i z Karviné a dřív.

Nebude problém, že jste přišel až těsně před startem jarní části ligy?

Jistě. Jsem rád, že jsem se do Karviné dostal, ale mrzí mě, že jsme tady nebyl už na začátku přípravy. Je tady pět vlčáků, kteří mohou hrát stopera. Je to normální boj o místo.

Přesto, měl byste mít v Karviné místo v sestavě jisté?

To se musíte zeptat trenéra. Musím dokázat, že na hřiště patřím. Že jsem přišel z Baníku, z toho si tady nikdo na zadek nesedne.

Nemáte obavy z boje o záchranu?

Už jsem několikrát o záchranu hrál. Zdejší mančaft není bez kvality, patří výše. Tohle asi říkají všichni noví hráči, ale vím z Baníku, jak nám Karviná pokaždé zatopila. Kdybych nevěřil, že jaro zvládneme, nemám tady co dělat.

Co bude důležité, abyste uspěli?

Posbírat body.

Ale musíte začít střílet góly...

Bez toho se nevyhrává. Během zbývajících deseti kol budeme ztrátu horko těžko dohánět. Největší boj bude asi v nadstavbě, ale věřím, že ještě uděláme dost bodů na to, abychom se z toho vyhrabali.

Během úvodních čtyř jarních kol hrajete třikrát doma. Bude to výhoda?

Když jsem dříve hrál o udržení, tak jsme počítali, koho máme doma, koho venku a kolik nám bude stačit bodů. A dopadlo to úplně jinak. Jsme v situaci, že potřebujeme bodovat, ať už doma, nebo venku.

Navíc Karviná v tomto ligovém ročníku doma dosud nevyhrála...

Všechno se jednou zlomí.

Přišel jste na hostování do konce sezony. Přemýšlíte už o tom, co bude dál, zda se znovu pokusíte porvat o místo v sestavě Baníku?

Jsem tady a můj úkol je pomoct Karviné, abych mohl odejít se vztyčenou hlavou. Pak se uvidí. V Baníku mám smlouvu, ale teď to neřeším.