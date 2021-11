Kdysi měl sen, že jeho synové budou společně kopat za Spartu, ačkoli je dělí sedm let. Martin Frýdek tuší, že sen pomalu mizí. „Ale to je přece fuk. Důležité je, že jsou kluci zdraví a dělají to, co odmalička milují,“ vypráví někdejší fotbalový reprezentant, legenda Sparty a vicemistr Evropy z roku 1996.