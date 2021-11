Frýdek dal gól „své“ Spartě, na body to fotbalistům Liberce ale nestačilo

Slovan se v utkání na hřišti favorita většinou bránil, remíza však nebyla daleko. Střídající Tupta ovšem v závěru neproměnil své sólo.

„Mrzí mě, že jsme nedokázali bodovat. Nezačali jsme dobře, v úvodu byla Sparta lepší a dala gól. My jsme se ale po půlhodině oklepali,“ řekl liberecký kouč Luboš Kozel. „Nakonec jsme nevydrželi tlak Sparty, ale i tak jsme měli za stavu 1:2 stoprocentní šanci, kterou Lubo Tupta tentokrát neproměnil, takže jsme skončili bez bodu.“

Liberci chyběla na Letné trojice hráčů základní sestavy. Matoušek měl stop kvůli žlutým kartám, Havelka s Plechatým jako sparťané nenastoupili kvůli dohodě klubů.

Sparta dala Slovanu rychlou ránu. Už v 5. minutě Sáček nacentroval zleva na zadní tyč, kam si za statickou libereckou obranu naběhl Karabec a hlavou nekompromisně zavěsil pod břevno.

Sparta pak měla utkání pod kontrolou a dobývala zataženou obranu hostů, ve 33. minutě však v defenzivě sama hrubě chybovala. Severočechům se podařil rychlý protiútok, na jehož konci Rabušic našel ve volném prostoru volného Christiana Frýdka, kterému se otevřela dálnice k domácí brance a mazácky přehodil gólmana Holce - 1:1!

Liberecký střelec se v první chvíli neradoval a gestem se omlouval domácím fanouškům. Jako člen fotbalového klanu Frýdků je totiž se Spartou sám spjatý. „Chtěl jsem dát gól víc než obvykle, protože mě Sparta vychovala,“ kývl Frýdek po utkání.

Ve druhém poločase se hosté dostali do hluboké defenzivy a přežili několik obrovských šancí Sparty. Té však nakonec přece jen vystřelil výhru 2:1 střídající Pulkrab, který se trefil po rohu. Tupta mohl brzy vyrovnat, šel sám na brankáře, vybíhajícího Holce však prostřelit nedokázal. „Mrzí mě, že za stavu 2:1 jsme neproměnili šanci, mohlo to být ještě lepší. Sparta byla silná, zatlačila nás, my jsme chtěli co nejlíp bránit. Zase jsme ale dostali gól ze standardky, což je škoda,“ řekl liberecký střelec Frýdek.

„Plno našich hráčů nehrálo tak, jak umí. Prali jsme se s tím, měli jsme také nějaké ztráty v sestavě, ale snažili se držet krok. Bohužel jsme nedokázali využít pasáž, kdy nebyla Sparta silná v kramflecích,“ litoval trenér Kozel.