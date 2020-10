Bývalý sparťan Frýdek bude hrát švýcarskou ligu, upsal se Luzernu

Osmadvacetiletý záložník či krajní obránce patřil ve Spartě do základní sestavy, nosil i kapitánskou pásku. Když mu v červenci na Letné vypršel kontrakt, na novém se nedohodl.

Bez angažmá nakonec nezůstal, jako volný hráč mohl podepsat smlouvu i o po vypršení oficiálního přestupního termínu po 5. říjnu.

„Jsem spokojený a musím pochválit kolegy, kteří se na uzavření tohoto kontraktu podíleli. Podařilo se splnit veškerá přání a představy hráče z pohledu sportovní výzvy i podmínek smlouvy,“ poznamenal hráčův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest International.

„Nádherný stadion a město patřící mezi místa s nejvyšší kvalitou života jsou skvělým bonusem. Martin přichází do ambiciózního švýcarského týmu v pozici hráče, který by měl svými zkušenostmi a schopnostmi přiblížit klub evropským pohárům. Čeští hráči mají obecně ve Švýcarsku skvělé jméno – i tento aspekt byl v komplexním a náročném jednání důležitý,“ poznamenal Kolář.

Frýdek je sparťanským odchovancem, v rudém dresu už v devatenácti naskočil do ligy. Následně hostoval v Senici, pak přestoupil do Liberce, ale ve třiadvaceti se na Letnou vrátil. To bylo v létě 2015 po mistrovství Evropy do 21 let, jehož byl součástí.

Během angažmá ve Spartě se dostal i do reprezentace, v níž nasbíral sedm startů.

Během letošního jara na Spartě jednal o nové smlouvě, ale k dohodě nedošlo. Tři měsíce tak čekal na nové angažmá.

„Měl jsem jasnou představu o tom, jak by moje další angažmá mělo vypadat po stránce sportovní i z pohledu života s rodinou. Luzern je v tomto ohledu ideální. Švýcarsko je krásná a bezpečná země, liga je kvalitní a její zástupci to pravidelně potvrzují také v evropských pohárech. Mým tajným přáním pak bylo angažmá v německy mluvící zemi, což se v případě Luzernu také podařilo. Věřím, že znalost jazyka mi hlavně v počátku angažmá hodně pomůže,“ podotkl syn bývalého reprezentanta Martina Frýdka.

„Nervozní jsem nebyl. Nabídky se objevovaly, každou jsme si vyhodnotili, nicméně vzhledem k situaci jsem si chtěl být absolutně jistý, že dělám správný krok. V případě Luzernu do sebe všechno zapadlo.“

Luzern má po třech kolech letošního ročníku švýcarské ligy bod za remízu, dvakrát prohrál.

„Teď jsem v povinné karanténě přímo v Luzernu, takže nestihnu nejbližší zápas proti St. Gallen, ale na další duel proti mistrovskému Young Boys už bych chtěl být trenérovi stoprocentně k dispozici,“ řekl.

„Start soutěže sice Luzernu nevyšel podle představ, ale měli velmi těžký los a liga je teprve na začátku. V posledních pěti letech byli dvakrát na třetím místě, dlouhodobým cílem klubu je účast v evropských pohárech. Beru to tak, že vzhledem ke svému věku, zkušenostem i vytvořeným podmínkám přicházím s jasným úkolem tento cíl pomoct splnit.“