Loučí se Jílkův kapitán, bojovník, univerzál. Ve Spartě končí Frýdek

„Ať se ti v další kariéře daří, Fryďas,“ vzkázala mu Sparta na svém webu.



Frýdek se s klubem rozloučil triumfem v národním poháru, je to jediná trofej, kterou se Spartou získal. Ve finále MOL Cupu v Liberci odehrál celé utkání, byť podle komise rozhodčích za šlápnutí na soupeře Malinského měl být vyloučen.

V minulém ročníku nastupoval poměrně pravidelně, zejména za kouče Václava Jílka patřil do základní sestavy. Trenér mu dokonce na začátku sezony svěřil kapitánskou pásku.

„Kapitán je pro mě hráč, který má sepětí s týmem. A to pro mě splňuje Martin Frýdek i co se týče kvality a sparťanského srdce,“ vysvětloval to.

Frýdek je sparťanským odchovancem a na Letné nepřetržitě působil posledních pět let. Levonohý krajní obránce či defenzivní záložník, důrazný fotbalista, bojovník se sedmi reprezentačními starty byl součástí týmu, který v sezoně 2015/16 senzačně došel až do čtvrtfinále Evropské ligy.



Na hřišti se vždy rval do posledního dechu, občas to však přeháněl s agresivitou a sbíral žluté karty, červenou však – i kvůli přehmatům sudích – nikdy. Místy se nevyhnul nepochopitelným zkratům, třeba v derby na podzim zavinil dětinskou chybou penaltu, která Slavii nasměrovala k vítězství 3:0.

V lize debutoval na jaře 2012 v devatenácti letech. Následně zamířil na hostování do Senice a pak šel do Liberce coby součást protiúčtu k přestupu Lukáše Váchy.

Po evropském šampionátu hráčů do 21 let v létě 2015 se do Sparty vrátil a víckrát se mluvilo o jeho odchodu. Za trenéra Andrey Stramaccioniho požádal o uvolnění, chtěl si vyzkoušet zahraniční angažmá, situace se ale záhy uklidnila a Frýdek následně normálně nastupoval.

Klub tak opouští až nyní. Na startu jara přitom proběhlo na Letné první setkání ohledně případného prodloužení smlouvy, obě strany se však nakonec nedohodly.