Brácha už si mě nebude dobírat, smál se Frýdek po premiérovém gólu

Jeho starší bratr Martin premiérovou branku vstřelil také v dresu Liberce v roce 2014 proti Ostravě. „Hecoval mě, říkal: kolik máš gólů v lize? Takže jsem rád, že už mu můžu odpovědět, že mám aspoň jeden,“ řekl na tiskové konferenci Frýdek.



Martin působí ve švýcarském Lucernu a aktuálně je zraněný. „Před zápasem říkal, že se bude koukat. Měl jsem po zápase hrozně moc zpráv na mobilu, ještě jsem ani nestihl kouknout, kdo vše psal. Ale brácha asi psal,“ poznamenal Frýdek.

V lize skóroval jako třetí člen rodiny. Vedle staršího bratra v nejvyšší soutěži dával branky otec Martin, který dlouhá léta působil ve Spartě a hrával za reprezentaci. Nyní dělá trenéra. „Táta mě taky samozřejmě sleduje. Dnes měl zápas, mrzelo ho, že se nemůže jít podívat. Říkal, že na lavici bude nervózní i za mě,“ uvedl Frýdek.

V úvodu 15. minuty zakončil velmi povedenou kombinaci Slovanu. „Celá ta akce byla moc hezká. Havelka to dával Theovi (Gebre Selassiemu), Júsuf (Hilál) to výborně pustil. Včera jsme na tréninku dělali podobné akce. Júsuf to několikrát pouštěl a já na to nebyl připravený. Dnes už jsem to čekal a zaplaťpánbůh, že jsem to trefil takhle,“ pochvaloval si Frýdek.

Premiérový gól v první lize si připsal při osmém startu. Do Liberce přišel v srpnu ze Sparty, kde v roce 2016 v jednom utkání nakoukl do nejvyšší soutěže. Proti Olomouci nastoupil v lize potřetí v základní sestavě. „Dvakrát po sobě jsem nebyl ani v nominaci. Teď jsem dostal šanci a jsem rád, že jsem se odměnil gólem. Nějaké to čekání bylo. Ale i kdybych dnes gól nedal a zvládli jsme to, byl bych stejně rád,“ podotkl Frýdek.



Angažmá ve Slovanu si pochvaluje. „Jsem moc rád za tuhle šanci. Liberec je hezké město, s kluky tu máme výbornou partu. Furt někam chodíme, něco vyvádíme. Jsem rád, že jsem udělal tento krok a nemohu si to vynachválit. Brácha si to také jen chválil,“ připomněl Frýdek, že i jeho sourozenec působil v Liberci. „Je spousta hráčů ze Sparty, co takhle přišla do Liberce. Je tu vše, abych se mohl rozvíjet,“ doplnil Frýdek, jenž do Slovanu přestoupil s tím, že Pražané mají možnost zpětného odkupu.