Fotbal pořád miluju, říká Matějovský. Zda bude pokračovat, zatím neřeší

V zápase internacionálů nad pětatřicet let s jabloneckým kolegou Tomášem Hübschmanem vyčnívali. „Spoluhráči od nás samozřejmě čekali, že budeme trošku víc běhat,“ líčil Matějovský, jenž pomohl Spartě k vítězství 11:4.

Pěti zásahy se na tom podílel zabiják David Lafata. „S ním se vždycky hrálo náramně. Od gólů tu máme jeho, ne mě. Užili jsme si to, rádi jsme se tu hýbli. Jen je škoda, že se nemohlo přijít podívat víc lidí. Tak jsme snad trošku pobavili na závěr roku lidi u televizních obrazovek,“ pokračoval čtyřicetiletý středopolař Mladé Boleslavi.

Zimní přípravu jste zahájili krásnými góly.

Já ji zahájil už před dvěma dny krásnými běhy! (smích) Jsem rád, že dneska to mohlo být i s balonem. Člověk se musí udržovat, aby těm mladíkům stačil, tohle mi k tomu trošku pomohlo, zvedlo mi to náladu.

Silvestrovské derby: David Lafata ze Sparty (vpravo) přijímá gratulaci k jednomu ze svých gólů od Marka Matějovského.

Těšil jste se?

Chodím sem strašně rád, protože se tu člověk potká se skvělými hráči z minulosti. Všechno to jsou skvělí fotbalisti, to je potom na hřišti radost.

Bylo složité k zápasu přistoupit zodpovědně? Museli jste tu převahu vnímat, na rozdíl od Slavie jste měli v týmu ligové hráče.

Aniž by to mělo znít povýšeně, tak aspoň trošku by rozdíl měl být vidět. Ale člověk samozřejmě nejde naplno, snaží se to odehrát tak, aby to bylo na pohodu, v klidu.

Nakousli jsme tu zimní přípravu. Jak se vám do ní po letech chce?

Fotbal furt miluju, vášeň a láska nevyprchá. Ale tahle dřina tak veselá není. Nicméně všichni víme, že to k tomu patří. Za ta léta už vím, co mě čeká. Netěším se, ale jdu do toho, abych byl nachystaný co nejlíp. Pak je na trenérech, jak mě využijou.

O návratu Václava Kadlece: „Obrovský respekt před ním. Byli jsme v kontaktu, i když už jsme nesdíleli jednu kabinu. Jeho návrat jsme spolu konzultovali a já mu říkal, že když mu bude držet zdraví, tak věřím tomu, že může být prospěšný. O tom to je. Všichni už vědí, že je skvělý fotbalista.“

V čem spočívá váš fígl, abyste byl na přípravu správně nastavený?

Fígl není žádnej, člověk prostě musí mít vůli. Je pravda, že když jsem začínal, tak dovolená vypadala jinak. Teď když to jde, tak se hýbu a volných dnů moc není. Člověk z toho nevypadne a o to snazší je do toho naskočit. Ačkoli s přibývajícím roky to je složitější...

Klíčem tedy je se nezastavit.

Přesně. Když je delší pauza, je lepší se udržovat. Tenisy, hokeje a tak dál. Takhle to vyplňuju.

Máte už v hlavě, jestli budete s prvoligovým fotbalem v Boleslavi ještě pokračovat?

Vůbec. S vedením a trenéry se domlouváme, až když se to blíží ke konci. Nejvíc bude záležet na zdraví a na tom, jestli vůbec bude zájem. Podle toho to vyhodnotíme.