Dvakrát už se to v historii samostatné ligy stalo a vždycky to byla událost. Otec a syn spolu na trávníku, v zápase nejvyšší soutěže. Nejdřív dva Pavlové Černí v Hradci. Pak dva Pavlové Verbířové v Teplicích. Co Matějovští v Boleslavi? Neklapne to? „Dominikovi je patnáct, hraje tady za dorost, ale věřte, že mě to nikdy nenapadlo. Ani ve snu. Až teď, když se ptáte,“ mávne rukou táta Marek, který na podzim oslavil čtyřicátiny.