Potykat si s trenérem? Ještě ne! Virtuos Matějovský krášlí ligu i po čtyřicítce

Je jasné, že jakmile svleče dres, k tykání dojde, ale zatím je čas. Matějovský plánuje další rok v Mladé Boleslavi a není důvod, proč by to nemělo vyjít. Vždyť ve fotbalové lize nenajdete hráče s tolika přihrávkami na gól. V sobotu si připsal devátou.

Matějovský je nedoceněný virtuos. V lize válí 20. sezonu a blíží se na kótu 400 zápasů. Hlavní zájem sice dál strhává boj o titul, ve kterém si o víkendu polepšila Slavia a vrátila se před Spartu na první místo, ale věnujme se matadorovi z Boleslavi.

V prosinci mu bude 42, nehodí se pro všechny zápasy (v těch urputnějších ho protivníci dokážou otrávit), přesto lize přináší nezaměnitelné kouzlo.

Stačilo si všimnout, jak v sobotu ladnou placírkou vyslal rychlíka Kušeje, jenž zařídil výhru 1:0 nad Ostravou. Celá akce pohledem kouče Hoftycha: „Ono to vypadalo strašně jednoduše, jenže 99 procent hráčů by přihrávalo až z druhého doteku, čímž by se vytratila ta vteřina pro překvapení. Matěják přihrál hned, takže obrana neměla čas reagovat.“

Kdyby se ve fotbale počítaly druhé asistence před gólem, na čemž si zakládá hokej, mířil by Matějovský do síně slávy českého fotbalu. Takzvaně otevřít obranu jednou mazanou přihrávkou dokáže jako málokdo. Jak se lidově říká: Má to v noze!

Srovnávali ho s Tomášem Rosickým, aktuálně se mu rovnají snad jen slávista Ševčík či Kalvach v Plzni. „Dokonce mi kolega Jindra Trpišovský nedávno říkal, že kdyby byl Mára o pár let mladší, brali by ho do Slavie,“ překvapí Hoftych.

Až do loňska potkával Matějovského vždy jako soka. Obdivoval jeho techniku a vizi, zároveň ho štval neústupností, drzostí a jistou dávkou provokace.

Boleslavský kapitán klame tělem. V civilu toho moc nenamluví, ale na hřišti se v něm probouzí buřič, který nesnáší porážky. Hodně faulů snese, hodně rozdá.

Často (a zbytečně) kveruluje u rozhodčích. Věděli jste, že viděl už 100 žlutých karet? Ještě čtyři a vyrovná bilanci teplického raubíře Ljevakoviče.

64 gólů připravil Matějovský během ligové kariéry pro ostatní.

I teď už je na sedmi, a jakmile dostane osmou, dva zápasy stojí. Byla by to škoda pro něj i pro Boleslav. „Jsou zápasy, které bez Marka nejsme schopní vyřešit, protože nám chybí otevírací přihrávka,“ pokloní se Hoftych.

Vtip je v tom, že Matějovský coby režisér zálohy vidí o dva tahy dopředu. Ofenzivní kombinace se odvíjejí podle jeho scénáře. I ve věku, kdy fotbalisté hrají nižší soutěže pro žízeň nebo leží doma na kavalci.

„Několikrát jsem mu nabízel, ať si řekne, jestli by si nechtěl odfrknout. Ale Marek jede bez úlev. Skoro mi to přijde, že nechce nic měnit, aby se mu do hlavy nedostaly myšlenky na konec,“ poví trenér Hoftych.

A to má Matějovský za sebou sakra těžké období, v lednu 2020 si přetrhnul achilovku. Musel na dvě operace, třináct měsíců nekopal. Jiní by to zabalili, on se vzepřel osudu. Už zítra při vloženém kole by měl úřadovat v Teplicích, což je nesmírně důležitý zápas pro oba celky. Mladá Boleslav si potřebuje zabukovat místo v prostřední skupině tabulky, zatímco Teplice jsou namočené dole.