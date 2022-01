Výzva pro Matějovského: překonat svého mladoboleslavského kouče

Čtvrteční los čtvrtfinále Českého poháru poslal Mladou Boleslav do Jablonce. Úředním hracím dnem je středa 9. února. Boleslav v osmifinále vyřadila Plzeň a v soutěži netají své ambice. „Budeme chtít co nejlépe uspět. Vnímáme to jako jednu z možností, jak se probojovat do Evropy,“ řekl boleslavský kouč Karel Jarolím. Což v překladu znamená vyřadit Jablonec a pak uspět ještě proti dvěma soupeřům.