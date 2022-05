Další rok pro dědka. Poslední? Nikdy neříkej nikdy, prohlásil Matějovský

„Prodloužení smlouvy s Markem Matějovským si všichni v klubu velmi moc vážíme, jednání s ním bylo korektní a rychlé. Jsme rádi, že se nám podařilo najít vzájemnou dohodu spolupráce na další rok,“ uvedl generální ředitel David Trunda na webových stránkách klubu.

Matějovský s mladoboleslavským týmem v uplynulé sezoně vyhráli nadstavbovou skupinu o umístění, čili skončili na sedmé příčce tabulky.

Bývalý reprezentant v ligovém ročníku zasáhl do 29 utkání a dal dva góly. V anketě Ligové fotbalové asociace (LFA), jež řídí profesionální soutěže, byl zvolen osobností ligy.

„O tom, že budu pokračovat, spíš rozhodlo, že se cítím dobře zdravotně. Cítím se dobře na hřišti, ale především ve zdejší hráčské kabině, v níž je fajn atmosféra. Přispěl k tomu i nově složený realizační tým, který ovzduší v kabině svým způsobem odlehčil,“ řekl Matějovský na adresu trenéra Pavla Hoftycha a jeho spolupracovníků.

„Ukázalo se, že nám to pomohlo a nakoplo nás to ke zlepšeným výkonům. Mělo by to tak i pokračovat. Končit v této době by proto bylo asi hodně špatné. Samozřejmě záleží na tom, zda o mé hráčské služby je zájem od vedení klubu a realizačního týmu,“ poznamenal Matějovský.

Zkušený fotbalista, kterému mladší spoluhráči v mladoboleslavské kabině říkají dědku, poslední dobou prodlužuje vždy o rok.

„Je pravda, že v posledních dvou sezonách jsem opakovaně říkal, že ta příští vypadá na poslední, a teď to cítím obdobně. Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Teprve v průběhu sezony ji budeme vyhodnocovat podle mého zdraví, výkonu a zájmu klubu. Když nyní řeknu, že mám před sebou poslední sezonu, tak zároveň v koutku mysli si ponechávám místečko pro pochybnosti a zvažování dalšího pokračování,“ uvedl Matějovský.

„Přiznávám, že když jsem sledoval úspěch Slovácka v českém poháru a v jeho sestavě Kadlece, který je v podobné týmové roli jako já, pomyslel jsem, jak by bylo krásné zažít něco podobného s Boleslaví. Uvidíme v příštím roce. Věřím, že když jsem se rozhodl pokračovat, bude příští sezona úspěšnější než ta právě skončená,“ dodal Matějovský.

V české lize má na kontě 372 startů a 17 branek. Vedle Mladé Boleslavi působil ve Spartě Praha, s níž má titul, a v Jablonci, v zahraničí pak v anglickém Readingu.

Za dresu české reprezentace zasáhl do 15 utkání, skóroval jednou při výhře 3:0 v Německu (2007).