Musíme zabrat v útoku, velí kouč Baníku před zápasem s Budějovicemi

„Jít do toho zápasu se třemi body, byla by psychická výhoda asi na naší straně,“ řekl Kozel.



Českobudějovičtí vstoupili do sezony domácím debaklem 0:6 s pražskou Slavií. „To utkání jsem viděl, kvalita Slavie byla jednoznačná, ale vyšlo jí všechno,“ upozornil Luboš Kozel. „České Budějovice hrály odvážně, napadaly soupeře, což proti slávistům není snadné.“

Kouč upozornil, že Budějovičtí měli za stavu 0:2 dvě šance. „Je to o kvalitě, o tom, co říkáme pořád, o efektivitě. Slavie má tři gólovky a dá dva góly. V tom je rozdíl mezi silnými a průměrnými celky.“

Kozel si uvědomuje, že Baník potřebuje v lize střelecky zabrat. „Hlavně v ofenzivě máme velké nedostatky, tam se musíme jednoznačně zlepšit. Ale pozitivum vidím v tom, že po utkání v Karviné byli hráči naštvaní sami na sebe.“

To potvrdil i obránce Jan Juroška. „Musíme se více tlačit do koncovky,“ uvedl s tím, že od sebe čekal více. „Výkony z přípravy se mi nepodařilo přenést do ligového zápasu. Ale nevěšíme hlavy. Musíme udělat maximum, abychom porazili České Budějovice a potěšili fanoušky.“ Těch vzhledem k nynějším koronavirovým opatřením může být na tribunách 3 900.