Trenér Kozel doufá, že Baník bude silnější i fyzicky zdatnější

Ostravský brankář Jan Laštůvka podotkl, že Karvinští po obměně týmu měli méně času na sehrání. „Nevíme, v jaké sestavě vyběhnou, ale pro nás se nic nemění. Je to derby a bude to těžké utkání, ale musíme udělat vše pro to, abychom získali tři body a měli klid pro další zápasy,“ řekl Laštůvka.

Kozla těší, že Baník má pro příští sezonu širší kádr než před rokem. „Konkurence na všech postech se zvýšila. A další plus vidím v tom, že jsme během přípravy neměli skoro žádné zdravotní problémy. Věřím, že jsme na tom lépe i fyzicky, než jsme byli na jaře.“

Baník se na jaře často trápil střelecky. „Příprava ukázala, a doufám, že tomu tak bude, že jsme přímočařejší, že do koncovky chodíme ve větším počtu hráčů,“ uvedl Luboš Kozel. „A někteří kluci mají i vyšší výkonnost oproti jaru. Snad si vše sedá a mužstvo je silnější.“

Karviná - Baník Ostrava Neděle od 16.30 hodin online

Upozornil, že v zápasech na soustředění v Rakousku si Baník dokázal vytvářet brankové situace. „A v každém utkání jsme dávali góly,“ dodal.

Zmínil i výhru 8:0 nad Třincem. „Ten zápas nám sedl, ale osm gólů není náhoda. Vždyť v zimě jsme s podobnými soupeři hráli i nerozhodně, třeba s Prostějovem. Cítíme, že jsme schopni góly dávat, ale to, co jsme předváděli v přípravě, teď musíme přenést do ostrých utkání.“

Kozel na jaře, v nadstavbové části ligy, říkal, že ostravský tým ještě nemá na to, aby se měřil s nejlepšími pěti celky soutěže. Jak to vidí nyní?

„Doufám, že hráči, co přišli, přispějí k tomu, abychom těm nejlepším konkurovali a byli schopni je potrápit,“ odpověděl Luboš Kozel. „A určitě i časem, když jsme spolu déle, půjde naše fotbalová stránka i herní výkon nahoru. Mělo by to být vidět.“

Kozel si hlavně přeje, aby Baník mohl co nejdříve hrát před plným stadionem. „Na jaře bez diváků to byla naše nevýhoda.“