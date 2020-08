Další kluby s koronavirem: Budějovice a Ostrava mají po jednom nakaženém

České Budějovice mají hostit mistrovskou Slavii. Ostravu čeká slezské derby na hřišti Karviné.

Testy na koronavirus v pátek odhalily tři nakažené v Olomouci a čtyři v Bohemians 1905. Kontrolní odběry dopadly u Hanáků negativně, v sobotu tak mohou nastoupit k domácímu duelu s Libercem. U Pražanů platí to samé co u Českých Budějovic a Ostravy. Pokud sobotní testy neodhalí dalšího nemocného, nedělní souboj s Mladou Boleslaví se v Ďolíčku odehraje.

Až do začátku tohoto týdne platilo, že v případě pozitivního testu u některého z hráčů musel do dvoutýdenní karantény celý tým. Po jednání rady vlády pro zdravotní rizika se zástupci sportů mají nově zamířit do izolace jen nakažení, pokud budou ostatní členové mužstva negativní.

Týmy od této sezony musejí podle manuálu povinně nově absolvovat testy na koronavirus před každým ligovým zápasem. V uplynulé sezoně se kvůli výskytu covidu-19 v týmech Karviné a Opavy nestihla dohrát nadstavbová skupina o záchranu a z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil.

Koronavirus zasáhl před startem ročníku 2020/21 také druhou ligu. Kvůli nákaze v Chrudimi bylo odloženo na neurčito sobotní utkání prvního kola s jedním z favoritů soutěže Jihlavou.