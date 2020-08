Baník v novém. Změny před sezonou se dotkly kádru, kapitána i dresů

Zajíc ví, že přišel střílet góly Obránce Jan Juroška, záložník Daniel Tetour a útočník Tomáš Zajíc. To jsou posily fotbalistů Baníku Ostrava před ligou. „Je to pro mě posun v kariéře. Doufám, že budu dávat hodně gólů. Budu se snažit, abych dostal co nejvíce příležitostí hrát v základu,“ míní Zajíc, jenž přišel stejně jako Juroška ze Slovácka. Zajíc poprvé ve svých 24 letech změnil klub. Na kontě má 98 prvoligových zápasů, v nichž dal 26 gólů. Sedm v minulé sezoně. Baník hledá střelce. Mohl by jím být on? „Doufám. Uvidíme. Ale je nás tady asi pět útočníků a hrát bude ten nejlepší. Záleží na trenérovi. Celkově je tady kádr velice kvalitní,“ odpovídá Tomáš Zajíc. Je dostatečně sebevědomý, aby si na místo v sestavě věřil? „Nevím,“ říká. „Je však jasné, že potřebují střílet góly, to si pak každý útočník více věří, zvedne mu to sebedůvěru.“ Zajíc se stále seznamuje nejen s novým prostředí, novými spoluhráči, ale i s Ostravou. „Musím si v autě furt zapínat navigaci, protože jinak nikam nedojedu. Zatím,“ směje se. S orientací mu ale pomáhají někdejší parťáci ze Slovácka, ať už Jan Juroška, který se do Baníku vrátil po deseti letech, nebo Ondřej Šašinka, jenž v uherskohradišťském klubu loni na podzim hostoval. „Je to lepší, když tady mám kamarády, než abych přišel sám,“ tvrdí Tomáš Zajíc. „A znát by to mohlo být i na hřišti, protože třeba s Šášou nám to v útoku společně šlo.“ Zajíc se těší i na ostravské fanoušky. „Jen doufám, že nynější opatření kvůli koronaviru lidi na tribuny pustí.“