Baník na Slovensku nevyhrál. Zahazovali jsme velké šance, mrzelo trenéra Kozla

Baník pojede na soustředění do Rakouska Ostravští fotbalisté absolvují devítidenní soustředění v Rakousku. Po středečním přípravném utkání s Třincem odjede Baník do Bad Tatzmannsdorfu, kde se vedle tréninků utká ve třech zápasech s týmy rakouské ligy. Pobyt Baníku ve spolkové zemi Burgenland ohrožovala zdravotní a epidemiologická opatření související s pandemií koronaviru v Evropě. "Vzhledem k neustále měnícím se podmínkám to bylo skutečně složité. I ve smyslu dojednání soupeřů pro přátelská utkání. Až v minulém týdnu jsme dostali většinu potvrzení," řekl manažer týmu Roman Fiala pro klubový web. Baník se v pátek utká s Rapidem Vídeň, poté nastoupí proti Admiře Wacker a soustředění uzavře příští sobotu utkáním s Hartbergem, což bude pro tým trenéra Luboše Kozla i generálka na start podzimní části české nejvyšší soutěže. (ČTK)