Je to pro mě nový začátek, říká ostravská posila Juroška

Jan Juroška přiznává, že jeho návrat do Baníku je trochu nostalgický. Při prvním tréninku se rozhlížel po Bazalech. „Podával jsem tady při zápasech balony. Svěrkošovi, Magerovi,... Živě si to pamatuji. Teď je to tady krásně zrekonstruované,“ usmívá se sedmadvacetiletý Juroška, který pochází z Prostřední Bečvy a přišel ze Slovácka.

Takže emoce?

Určitě. Těšil jsem se tady. Smlouvu jsme sice podepsali už dříve, v lednu, ale to jsem měl v hlavě ještě Slovácko, kde jsem se snažil odvádět maximum. Teď jsem přestoupil a je to pro mě takový nový začátek.

Co si od nového angažmá slibujete?

Hlavně být zdravý a makat na maximum, abychom obstáli. Můj sen je dosáhnout v Baníku na nějaký týmový úspěch. Je na nás, na hráčích, abychom naplnili ambice klubu.

Baník byl v minulých dvou sezonách blízko evropským pohárům. Má na ně?

Nejsem od toho, abych to hodnotil. Kádr je tady silný, takže se o ně určitě znovu porveme a věřím, že se nám to může podařit. Hráči jsou tady kvalitní.

Jste pravý obránce, ale můžete hrát i v záloze. Je to tak?

Ano, přicházím jako obránce, ale tam, kde mě trenér bude potřebovat, budu odvádět co nejlepší práci.

V minulých sezonách Slovácko většinou poráželo Baník. Vnímal jste to?

To už je pryč, kdy jsme jeden čas vyhrávali doma i v Ostravě. Ale v té minulé sezoně jsme oba zápasy prohráli (venku 0:3 a v Uherském Hradišti 0:1 – pozn. red.). Přestože na Slovácko vzpomínám rád, zažil jsem tam krásné tři roky, tak doufám, že s Baníkem na tu předchozí sezonu ve vzájemných zápasech se Slováckem navážeme. (usmívá se)

Jan Juroška (vlevo) ještě v dresu Slovácka.

Z uherskohradišťského klubu jste přišel s útočníkem Tomášem Zajícem. Je výhoda, že se znáte?

Zajda je v pohodě. Trávíme spolu trochu více času, ale i další kluci, kabina, jsou fajn. Snad žádný problém nebude.

Baník měl potíže s koncovkou. Pomůže ji Zajíc zlepšit?

Samozřejmě. Na to, jak je mladý, dal už dost gólů (v minulé sezoně sedm v 27 utkáních – pozn. red.). Tady je však dost dalších kvalitních útočníků. Hlavně musíme hrát týmově.

Co vám na odchod řekl slovácký kouč Martin Svědík, který v Baníku hrál i trénoval a dobře klub zná?

Přál mi hodně štěstí. Bylo to od něj seriózní gesto. Ostatně jako trenér mi toho dost dal.

Pomyslel jste si, že byste se ještě někdy do Baníku vrátil?

Pro mě to je obrovská výzva. Když jsem tady nastupoval za žáky, byl můj sen hrát za Baník. Teď se mi to snad splní.

Proč to nevyšlo dříve? Proč jste z klubu odešel?

Bylo tady jiné vedení, jiná cesta. Šel jsem tak do Vítkovic, následně do Hlučína, do Dukly Praha (hrál národní ligu i za Táborsko a Varnsdorf – pozn. red.). Ničeho ale nelituji. Vracím se a minulost neřeším. Odcházel jsem v dorosteneckém věku. Podobně se spousta dalších hráčů po čase znovu objeví v mateřském klubu.