Přidat musíme v důrazu. Ve všem, burcuje ostravský obránce Juroška

Obránce Juroška odehrál v Pardubicích (2:3) 11 minut a pohár s Třincem (2:0) celý. Minule v lize proti Teplicím (1:1) vyběhl do druhého poločasu.



„Doufám, že už jsem zdravý a bude to dobré,“ prohlásil osmadvacetiletý fotbalista, který do Baníku přišel loni v létě ze Slovácka.

S čím jste do zápasu s Teplicemi naskakoval?

Snažil jsem se hru oživit. Bylo to takové mrtvé. Zdálo se mi, že Teplice nic neměly, ale stejně se dostaly do vedení... Pak už to bylo těžší.

Všichni víme, že to není dobré. Chceme být výše a podávat lepší výkony. Jan Juroška obránce Baníku Ostrava

Šel jste do hry coby záložník. Sedí vám ten post?

Jen jsem tam zaskočil. Ale trenéři vědí, že mě mohou použít v záloze i na beku, kam jsem se po příchodu Pepeho Meny stáhl. Tam, kam mě postaví, se budu snažit podat co nejlepší výkon.

Na váš kraj obrany vedení v zimě přivedlo několik hráčů. Jak to vnímáte?Konkurence tam je, ale je to o mně. Chci být hlavně zdravý, to je priorita. Budu dělat maximum, abych se do sestavy dostal.

I v neděli na hřišti Slavie Praha?

Samozřejmě. Čeká nás bez debat nejsilnější soupeř, tým evropského formátu. Na ten zápas těšíme. Máme velkou motivaci. Věřím, že můžeme uspět, pokud budeme hrát s plným nasazením.

Může vás po nepřesvědčivých výkonech tak silný protivník nakopnout

Pochopitelně. Musíme se koncentrovat na úkoly, které budeme mít, a jít do toho na sto procent. Pak můžeme být nebezpeční i na Slavii. Ostatně doma jsme s nimi odehráli dobré utkání, i když jsme prohráli nula jedna. Ten zápas měl parametry.

Jak jste přijali změnu trenéra, kdy Luboše Kozla nahradil Ondřej Smetana?

Nejsem oprávněný to hodnotit. Ale každý trenér má svůj pohled na fotbal. My se budeme řídit danými pokyny. Jak to bude fungovat, se ukáže v následujících zápasech. Doufám, že se nastartujeme k lepším výsledkům i výkonům.

Kupodivu na hřištích soupeřů se vám daří o něco lépe než doma, kde jste z 11 zápasů vyhráli jen čtyři. Co s tím?

To se nesmí stávat, všichni jsme nespokojeni. Minule s Teplicemi jsem pořád věřil, že to otočíme, a nebylo to daleko. Jen bod je samozřejmě málo. Rozhodně musíme přidat, abychom zápasy doma jednoznačně zvládali. A nejen domácí. Zbývá ještě hodně kol. Přidat musíme v agresivitě, důrazu. Ve všem.

A hlavně musíte začít střílet góly ze hry, nejen z pokutových kopů, že?

To je pořád stejné... Musíme se víc tlačit do zakončení. Všichni furt opakujeme ty stejné věty, ale opravdu je třeba přidat.

Do Baníku jste přišel před touto sezonou s velkým očekáváním. Jenže jste odehrál dva zápasy, třikrát byl na lavičce a poté marodil...

Bohužel, i když se zprvu vše jevilo dobře. Začátek jsme nezvládli úplně dobře ani jako tým. Sžívali jsme se. Pak jsem se docela nešťastně zranil a táhlo se to. Bylo to nepříjemné. Poprvé v kariéře jsem měl delší pauzu. O to víc si vážím, že jsem zdravý, a jen doufám, že to vydrží a budu mužstvu prospěšný.

Přišel jste ze Slovácka, jemuž odešlo hodně hráčů, a přesto se mu daří. Baník naopak posílil a nejde mu to. V čem je problém?

To je fotbal. Klidně to mohlo být naopak. Pokud jde o mě, udělal jsem změnu, šel jsem do Baníku za velkou výzvou. Ale nemá cenu řešit, zda to splnilo, či ne moje očekávání. Všichni víme, že to není dobré. Chceme být výše a podávat lepší výkony, takže se snad co nejdříve nastartujeme. Slovácku přeji až na zápasy s námi, ať se mu daří.

Takže změny klubu nelitujete?

Nejsem ten, kdo by litoval nějakého kroku. Rozmýšlel jsem se, jak to bude, když půjdu do Baníku, ale bohužel jsem se zranil. Ale fotbal i život jde dál. A věřím, že to bude lepší.