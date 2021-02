Fandové na nás asi mají pifku, přemítá ostravský bek Pokorný

Prověřil vás v poháru druholigový Třinec před dalším prvoligovým utkáním?

Třinečtí hráli houževnatě, chtěli se předvést před svým trenérem Strakou, který má takové zápasy rád. Svůj tým vyburcuje, vyhecuje, byl to nepříjemný zápas. Jsem rád, že jsme ho zvládli.

Hráli jste v tréninkovém areálu Vista na kvalitnějším hřišti, než máte na Městském stadionu v Ostravě. Souhlasíte?

Ano, terén byl super, ale věřím, že i na Městském stadionu správci dají trávu do kupy, aby byla lepší než v lednu. Jenže hrajeme středa–neděle–středa, takže to s její údržbou mají těžké.

Na pohár se přišli podívat i diváci, byť museli být za plotem. Bylo střetnutí po dlouhé době bez fanoušků pro vás zajímavější?

Bylo, i když naši fandové na nás asi mají v současnosti trochu pifku, protože nepředvádíme to, co bychom mohli - a hlavně měli. Z toho pohledu se jim nedivím. Doufám však, že pohárovou výhrou nad Třincem se můžeme odrazit a uspět teď doma s Teplicemi. A v dalším kole poháru si to rozdáme se Spartou (mělo se hrát 3. března, ale termín není znám, jelikož sparťané jsou v karanténě).

Ostravský stoper Jakub Pokorný střílí hlavou úvodní gól v přípravě s Líšní.

O tom, že se od dobrého výkonu můžete odrazit, hovoříte v této sezoně často. Co s tím?

To je těžká otázka. Nezbývá nám nic jiného než jít od zápasu k zápasu, a když se jeden povede, tak se musíme udržet na vlně. Víme, že dobré výkony a výsledky musíme potvrzovat v každém utkání, a ne ob zápas.

Proč se vám nedaří výkonnost udržet?

To kdybychom věděli... Nedokážeme si vysvětlit, proč jednou hrajeme solidně, fotbalově, a podruhé úplně vyhoříme.

K tomu se vám do utkání s Pardubicemi, které jste ale ztratili 2:3, nedařilo dávat ani góly ze hry. V čem byl problém?

Asi nám chyběla lepší finální fáze, protože nějaké šance jsme měli. A soupeři třeba zblokovali naše střely. Zřejmě musíme mít větší klid v zakončení, protože všichni máme v hlavách, že se trápíme a nedaří se nám dávat góly ze hry. Věřím, že teď už kluci vpředu nějaké branky přidají.

Anebo si pomůžete standardními situacemi - jako proti Třinci? Ty vám zatím také nevycházely.

Na ty chodíme i my, stopeři, a další hráči. Doufám, že budeme dávat více gólů ze hry a budeme nebezpečnější, ať nejsou nebezpeční jen soupeři.

Třinecký obránce Jan Javůrek se snaží projít mezi Adamem Jánošem a Jakubem Pokorným (vpravo).

Vaše mužstvo trápí zranění, zejména ofenzivních fotbalistů. Je to velký problém?

V kádru nás je čtyřiadvacet, abychom se vystřídali. Ti, co dostanou příležitost, ji musejí chytit za pačesy a potvrdit, že jsou v kádru právem.

Vraťme se ještě k poháru. Jak vidíte další šance, když vám los přisoudil Spartu Praha, a ještě k tomu venku? Navíc před rokem jste na jejím hřišti ve čtvrtfinále prohráli 0:5, byť jste předtím vyřadili pražskou Slavii.

Je to tak, jako loni. To jsme se také dostali přes nějaká kola a dostali Spartu. Doufám a věřím, že tentokrát na jejím hřišti necháme všechno a postoupíme.