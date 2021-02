Góly ze hry sice přišly, ale... Výkon nebyl dobrý, litoval kouč Ostravy

„Náš výkon nebyl dobrý,“ uznal ostravský trenér Luboš Kozel. „Zejména v prvním poločase jsme hráli komplikovaně, zbytečně složitě. Vůbec jsme neohrozili branku soupeře. Naproti tomu Lašty (brankář Laštůvka) chytil dvě šance.“

Kozel hned po přestávce poslal do hry Zajíce za Menu a po devíti minutách Collins nahradil Buchtu. „Trošku nám to prospělo. Náš výkon se zvedl. Jenže když to vypadalo, že bychom mohli vyrovnat, znovu jsme dostali gól po rohu,“ uvedl Luboš Kozel.

Čím to, že Baník dostal dvě branky po rozích? „Nestalo se nám to už delší dobu. Tentokrát jsme nedůsledně bránili,“ odpověděl kouč.

V 74. minutě byl stav 2:0, přičemž minutu nato snížil Tetour. „Nadále jsme však chybovali a pouštěli domácí do šancí, oni jednu z nich využili a znovu nám odskočili,“ povzdechl si Kozel.

V 87. minutě to bylo 3:1, přičemž v nastaveném čase snížil Stronati. „Už bylo pozdě,“ řekl Luboš Kozel, který poprvé postavil dvacetiletého nigerijského záložníka Sora Yiru Collinse. „Je to mladý nadějný hráč, jehož jsme tam dali, aby hru oživil. Přihrál na gól (Tetourovi), takže jeho premiéru můžeme hodnotit kladně,“ prohlásil Kozel.

Trenér rezervy Baníku Ondřej Smetana, který měl Collinse v přípravě, na klubovém webu uvedl, že je mimořádně rychlý. „Má čich na góly. Rozhodně stojí za to s ním pracovat. Je na nás, aby se z něj stal zajímavý hráč pro ligu.“