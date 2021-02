Takhle za Baník hrát nemůžeme, zlobí se ostravský Stronati

„Naše výkony jsou pořád jako na houpačce,“ řekl ostravský stoper Patrizio Stronati.

Baník v této sezoně zabere, jenže vzápětí se propadne do podprůměru... Proč, nikdo netuší. Ani trenéři, ani hráči.

„Takhle za Baník, za Ostravu hrát nemůžeme,“ prohlásil Stronati po duelu s Pardubicemi.

V této sezoně to neříkal poprvé.

Baník se stále nemůže pořádně rozjet, přestože zvládl i šest zápasů v řadě bez porážky a na devátém místě na pátý Liberec ztrácí jen čtyři body.

„Musíme zlepšit přístup k zápasům, každý z nich odehrát poctivě. Jinak nemůžeme nikdy uspět,“ hledá příčiny výkyvů Patrizio Stronati. Volá i po větší agresivitě, bojovnosti, když to týmu nejde fotbalově.

Smutné je i to, že když se Ostravští konečně střelecky prosadí ze hry, po delší době dostanou dva góly po rohových kopech jako v Pardubicích. A přijdou o body.

„Dvakrát se Pardubičtí uvolnili, ale my musíme být v lepším postavení a jít do bránění těch standardek s větším odhodláním,“ tvrdil Stronati.

Baník souboj s Pardubicemi nezvládl, přestože byl stoprocentně produktivní - ze dvou přímých střel na branku dal dva góly.

Ostravského Daniela Holzera (vpravo) se snaží zastavit Jan Prosek z Pardubic.

Stronati s tím ale spokojený nebyl. „Jen dvě střely na branku, to je slabé. Musíme se více tlačit dopředu, do zakončení. Na branku musí jít více střel, protože balon se může odrazit a z toho všeho pak máme více možností dát gól.“

Na oživení týmu zvenčí trenér Luboš Kozel už nemůže spoléhat, neboť přestupní termín skončil.

Klub během zimy posílili krajní obránci Muhammed Sanneh a Gigli Ndefe. Naproti tomu odešlo šest hráčů. Z těch zkušenějších přestoupili záložníci Milan Jirásek do Mladé Boleslavi a Milan Lalkovič do Příbrami a na hostování do Zlína zamířil záložník Roman Potočný.

„Nějak jsme se rozhodli, nějaké kroky jsme udělali,“ hodnotil Kozel období přestupů. „Uvolnili jsme některé hráče, jimž to třeba může pomoct. Máme tady dostatečně široký kádr, abychom zápasy zvládli.“

V případě potřeby trenéři mohou sáhnout do rezervy jako před duelem s Pardubicemi, do něhož ve druhé půli naskočil nadějný nigerijský záložník Yira Sor Collins.

Dominik Kostka z Pardubic (vlevo) a Filip Kaloč z Ostravy bojují o míč.

„Je škoda, že se v tabulce neposouváme nahoru, ale těšíme se na další zápas, ať to můžeme napravit,“ řekl Yira Sor Collins po sobotním duelu pro klubový web.

Další ligový zápas Baník odehraje v sobotu od 16.00, kdy hostí Teplice.

Už v úterý Ostravští ve třetím kole MOL Cupu. českého poháru, od 14.00 přivítají Třinec. Vítěz se v osmifinále střetne se Spartou na jejím hřišti.