Svůj první gól věnuji dědovi, říká pardubický kapitán Jeřábek

Deset dní po svých sedmatřicátých narozeninách vstřelil první ligový gól v kariéře. Povedlo se mu to hlavičkou na zadní tyč po rohu ve 41. minutě proti Baníku Ostrava.

„Pár zápasů jsem na to čekal, lidi už se mě ptali, kdy ten gól dám. Ani jsem ho neviděl, ale vedli jsme díky němu 1:0 a dost nám to v zápase pomohlo,“ těšilo na pozápasové tiskové konferenci Jeřábka, který přitom podle svých slov vůbec nemířil do sítě. „Bylo to prodloužení balonu, máme to po rozích takhle určené. Ale skončilo to nejlíp, jak mohlo.“

Prvotní myšlenky pardubického matadora po premiérovém ligovém zásahu však nejspíš nebyly úplně radostné. „Chtěl bych ten gól věnovat svému dědovi, který nás bohužel opustil,“ poodkryl Jeřábek.

Ten si v utkání s Baníkem musel vytrpět i pohled na dva spoluhráče, které z trávníku odnášeli na nosítkách. Byli jimi Brazilec Cadu a stoper Filip Čihák.

„Všechno to vyplynulo ze situací. Cadu si špatně došlápl, to bylo za chvíli dobré, ale Čihy... Z toho jsem úplně dobrý pocit neměl,“ přiznal Jeřábek.

V 77. minutě si Čihák ve vlastním vápně vyskočil na centr Stronatiho, který se však snažil vyboxovat také gólman Boháč a mladého beka sestřelil na zem. Čihák po tvrdém knokautu a dlouhém ošetřování ze hřiště zamířil rovnou do sanitky, která jej odvezla do nemocnice.

„Chvíli jsem u toho byl, ale pak jsem radši šel stranou, protože Filip trošku chrčel a nebyl to hezký pohled,“ popsal nepěkné momenty Jeřábek.

Čihák zůstal do neděle v nemocnici na pozorování, prvotní zprávy hovořily o otřesu mozku. Ještě v sobotu večer dal o sobě hráč vědět. „Zdravím naše fanoušky a děkuji jim za zájem o můj stav a za podporu,“ vzkázal Čihák na twitteru klubu.

Pardubice nakonec Baník porazily i díky jeho gólu po dalším rohu 3:2. Byť tomu skóre příliš neodpovídá, Východočeši svého soupeře takřka po celý zápas „mleli“. Dvakrát vedli o dvě branky, pokaždé inkasovali těsně po vstřelení gólu.

„To je taková naše klasika, že jsme si to zkomplikovali, hlavně na konci. Viděli jsme zápasy Baníku a v týdnu jsme se na jeho hru dobře chystali. Chtěli jsme se mu vyrovnat hlavně v bojovnosti a druhých balonech. Ty jsme sbírali, což nám pomohlo se dostat do hry a Ostravu přehrát,“ řekl Jeřábek. „Mám velkou radost, že jsme to zvládli. Myslím si, že jsme byli celý zápas hladovější a šli jsme si pro výhru,“ dodal.

Kromě Jeřábka s Čihákem skóroval ještě střídající David Huf, ale nebýt gólmana Baníku Jana Laštůvky, mohla mezi střelci svítit klidně i jména Pavla Černého, Michala Hlavatého a zmíněného Cadua. Jejich pokusy však právě Laštůvka zastavil bravurními zákroky.

„Laštůvka je hodně zkušený gólman, má toho spoustu odchytaného a Baníku výrazně pomohl nejen v zápase proti nám,“ smekl Jeřábek.