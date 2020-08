Ostrava čtyřikrát ztrestala účastníka Evropské ligy. Kozlovi se tříbí sestava

„My jsme ale dobře bránili a vytvořili si nadějné akce. První gól nám dodal sebevědomí. Protivník hrál trochu v atypickém rozestavení a my měli problémy s organizací. Propadli jsme spíše ve středu pole, ale u naší šestnáctky jsme to zvládli slušně, až na ten gól,“ popisoval kouč.

Ligové generálky Souhrn sobotních přípravných zápasů

Kozel upozornil, že rakouský tým po přestávce prostřídal sestavu a už nebyl tak nebezpečný. „Nám naopak střídání pomohla,“ podotkl ostravský kouč. „Potěšující je, že máme dostatek hráčů, kteří mohou zaskočit za ty, jimž to nepůjde. To, že jsme dali čtyři branky, je pro nás povzbudivé, a to jsme ještě neproměnili penaltu.“

Baník vstoupí do nového ročníku první ligy v neděli v 17.00 v Karviné. „O základní sestavě mám z devadesáti dvou procent jasno,“ usmál se trenér Kozel.

Těšilo ho, že mužstvo se mohlo v Rakousku připravovat deset dnů v klidu a hezkém prostředí. „K tomu jsme odehráli tři dobré zápasy a vyhýbala se nám zranění,“ uvedl Luboš Kozel. „Menší problémy sice měl Martin Fillo, ale doufejme, že to nebude nic vážného.“