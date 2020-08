Už hledáme základní sestavu pro ligu, říká trenér Baníku po výhře nad Honvédem

„Jediná nepříjemnost byla, že jsme museli jet dvě hodiny za soupeřem, ale zase to je lepší než se nakazit,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel. K duelu s Honvédem řekl, že se do utkání dostali po půlhodině po šanci a tyči Potočného.

„To nám pomohlo a začali jsme si věřit,“ uvedl kouč. „Ve druhém poločase šel náš výkon nahoru, ale chybovali jsme a soupeři nabídli vyrovnání. Jsem však rád, že i po vystřídání jsme dokázali reagovat a utkání rozhodnout.“

Baník čekají v Rakousku ještě zápasy s Admirou Wacker a Hartbergem. „Už hledáme základní sestavu pro ligu,“ řekl Kozel. „Ale opomíjet nebudeme ani kondici. Na té musíme mít hru založenou.“



Do hry se dostávají i obránce Jan Juroška a útočník Tomáš Zajíc, kteří přišli ze Slovácka. „Juroška ukazuje, že by mohl být posilou, a Zajíc dokazuje i na tréninku, že takového útočníka potřebujeme,“ řekl Luboš Kozel.

Vedení klubu pracuje na dalším doplnění mužstva. Mohla by nějaká posila za mužstvem dorazit do Rakouska? „Byl bych rád,“ usmál se Kozel. „Bylo by dobré, aby noví hráči tady byli co nejdříve a stačili se adaptovat a zvykali si na věci, které po nich budeme chtít. Ale není jednoduché dostat sem hráče, které chceme.“

Noví hráči vzhledem k posunutí přestupního termínu budou moci přijít až do října. „Není to tak, že chceme přivést kohokoliv, jen aby to bylo brzo. Je to i o jednáních s kluby, protože jde o hráče, kteří jsou pod smlouvami. Takže se to táhne a může se stát, že případné posily tady na začátku ligy ještě nebudou.“

Naproti tomu ze soustředění odjel krajní záložník Denis Granečný, který má svolení jednat o angažmá v zahraničí.